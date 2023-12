Ghana: Chinesin zu einer Haft- und Geldstrafe wegen illegalen Goldabbaus verurteilt

Die chinesische Staatsangehörige Aisha Huang wurde wegen illegalen Goldabbaus in Ghana zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie in den illegalen Goldabbau in Ghana verwickelt war. Da der illegale Goldabbau für viele Menschen nach wie vor eine Lebensgrundlage darstellt, bestehen weiterhin Umweltbedenken.

Aisha Huangs Anwältin Hope Agboado teilte mit, dass die Chinesin zu viereinhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe von 48.000 ghanaischen Cedis (4.000 US-Dollar) verurteilt wurde, weil sie in dem westafrikanischen Land einen illegalen Schürfring aufgebaut hatte.

Wie aus einem Bericht der amerikanischen Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht, hatte sie zunächst auf nicht schuldig plädiert, bevor sie ihre Haltung „im Verlauf des Prozesses“ änderte.

Der Anwalt teilte mit, dass er für eine Abschiebung plädiert habe, anstatt sie ins Gefängnis zu schicken. Er fügte hinzu, dass er und seine Mandantin Huang noch darüber beraten, ob sie in Berufung gehen sollen.

Ghanas Problem des illegalen Goldabbaus

Ghana, das für seine Goldreserven bekannt ist, hat mit dem Problem des illegalen Goldabbaus zu kämpfen. Viele verarmte Ghanaer sind auf die Idee gekommen, auf illegale Weise Gold zu schürfen, um ihre finanziellen Probleme zu lösen. Der Fall von Aisha Huang hat jedoch deutlich gemacht, dass auch Ausländer, insbesondere Chinesen, an diesem Handel beteiligt sind.

Diese illegalen Goldgräber setzen häufig Bagger und Planierraupen ein, um den Betrieb reibungsloser zu gestalten. Die Folge ist eine Umweltzerstörung, die sowohl das Land als auch das Wasser betrifft, worauf Wissenschaftler und Aktivisten hingewiesen haben.

Das Problem könnte jedoch fortbestehen, da der illegale Goldabbau vielen jungen Menschen im Süden Ghanas, die arbeitslos sind, eine Lebensgrundlage bietet.

Außerdem wirkt sich der illegale Goldabbau auf die Gesamteinnahmen des Landes aus.

Ghana war in letzter Zeit von seiner Position als Afrikas führender Goldproduzent zurückgefallen. Im Juni konnte es jedoch seine Position als führender Goldproduzent in Afrika zurückgewinnen, nach einem Anstieg der Goldproduktion des Landes um 32 % im Jahr 2022 und einem Rückgang der Goldproduktion Südafrikas. (Quelle: Newsletter Business Insider, Bild von Pete Linforth auf Pixabay)