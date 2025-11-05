Ghana: Gerald Asamoah erhält das Bundesverdienstkreuz

Große Ehre für Gerald Asamoah: Der frühere Nationalspieler wurde in seiner Heimat Ghana mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte Asamoah einen besonderen „Brückenbauer zwischen Ghana und Deutschland“.
Die Auszeichnung würdigt vor allem seine humanitäre Arbeit mit der Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder, die seit 2007 regelmäßig deutsches medizinisches Personal nach Ghana bringt, um dort Kinderleben zu retten. Neben seinem Engagement für herzkranke Kinder ist Asamoah auch Botschafter für das Projekt „Schule ohne Rassismus“.
Der 47-Jährige, der mit zwölf Jahren aus Ghana nach Deutschland kam, zeigte sich überwältigt: „Dass ich so etwas bekomme, ich kann es noch nicht fassen. Aber es ist einfach Freude pur.“ Asamoah spielte in seiner Karriere unter anderem für Hannover 96 und den FC Schalke 04 und wurde 2002 mit der deutschen Nationalmannschaft Vizeweltmeister. (Quelle: insideschalke auf facebook)