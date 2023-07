Guinea: Wie Nahel! Beerdigung eines jungen Guineers, der von der französischen Polizei getötet wurde

In Frankreich gehen die Unruhen nach dem Tod von Nahel in Nanterre, einem Vorort von Paris, weiter. Der 17-Jährige saß ohne Führerschein am Steuer, als er von der Polizei kontrolliert wurde, die wegen Befehlsverweigerung das Feuer eröffnete. Vor zwei Wochen, am 14. Juni, ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Gemeinde Saint-Yrieix-sur-Charente in der Nähe von Angoulême im Südwesten Frankreichs, berichtet RFI.

Sein Name war Alhoussein Camara, ein 19-jähriger, nicht vorbestrafter junger Mann aus Guinea. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungen wurde er bei einer Verkehrskontrolle von einem Schuss getroffen. Der verantwortliche Polizist wurde wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Der Leichnam des jungen Alhoussein wurde zur Beerdigung nach Conakry überführt. Sein älterer Bruder, Ibrahima Sory Camara, sprach mit RFI unmittelbar nach der Beisetzung des Leichnams.

„Alhoussein war ein junger, freundlicher Mann. Er hatte keine Probleme … und sich das vorzustellen, sein Tod … das ist etwas, das uns wirklich bestürzt hat. Heute mussten wir ihn beerdigen. Bis heute haben wir uns nicht beruhigt. Wie jeder junge Afrikaner, wie jeder junge Guineer war er gegangen, um der Familie zu helfen. Er war für das Wohlergehen der Familie und auch für sein eigenes Wohlergehen gegangen. Auf diese Weise getötet zu werden, ist schwierig zu verstehen. Alles, was man verlangen kann, ist, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Niemand darf sterben, weil man sich nicht an bestimmte Regeln hält. In Guinea – vielleicht ist es kein demokratisches Land – aber Sie werden hier nie hören, dass jemand gestorben ist oder ermordet wurde, weil er sich geweigert hat, sich zu fügen. Seitens Frankreichs, ein Land, das als demokratisches Vorbild gilt, ist das ziemlich bedauerlich. Es ist ein sehr großes Unglück“. (Bild von Andrew Martin auf Pixabay)