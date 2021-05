Hochrangiger europäisch-afrikanischer Austausch zu Post-Covid – The Africa Roundtable am 9.6.2021

Erster „The Africa Roundtable“ mit hochkarätiger Besetzung:

– Welche Chancen ergeben sich aus der Covid-19 Pandemie für einen Neustart der europäisch-afrikanischen Zusammenarbeit?

– Topbesetzung mit Staatschefs, Politiker:innen und Entscheidungsträger:innen der Wirtschaft und Zivilgesellschaft

– U.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Senegals Präsidenten Macky Sall und den Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock und Armin Laschet

Am 9. Juni 2021 findet erstmals The Africa Roundtable der Global Perspectives Initiative (GPI) statt. Zur Onlinedebatte ist ein Kreis von 30 hochkarätigen Politiker:innen aus Afrika, Europa und Deutschland sowie hochrangigen Vertreter:innen aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft geladen, um sich über die aktuellen zentralen Themen der afrikanisch-europäischen Beziehungen auszutauschen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Veranstaltung eröffnen. Der Präsident der Republik Senegal Macky Sall, die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, die Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock und Armin Laschet sowie der Vizepräsident der Europäischen Kommission Frans Timmermans haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Moderiert wird The Africa Roundtable vom Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Botschafter Wolfgang Ischinger.

Covid-19 hat Afrika und Europa auf vielen Ebenen hart getroffen. Der Wiederaufbau einer resilienteren Wirtschaft ist von zentraler Bedeutung nach Ende der Covid-19-Pandemie. Gleichzeitig bietet die Krise für beide Kontinente die Chance einer grünen Transition. Diese große Herausforderung können die beiden Kontinente am besten in Kooperation bewältigen. Wie der Wiederaufbau gestaltet werden kann, soll beim The Africa Roundtable diskutiert werden. Das McKinsey Global Institute hat dafür exklusive Hintergrundrecherchen durchgeführt.

The Africa Roundtable ist der Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die unterstützt wird von der Robert Bosch Stiftung, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Mo Ibrahim Foundation und dem McKinsey Global Institute.

Weitere Informationen:

The Africa Roundtable by GPI on Green Transition & Covid-19 Recovery

9. Juni 2021 von 10:00 bis 12:30 Uhr

Geschlossener Kreis für geladene Gäste; kostenfreie Teilnahme als Gasthörer:innen über digitale Plattformen

Kongresssprache: Englisch

The Africa Roundtable ist ein neues Forum für Entscheidungsträger:innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zur europäisch-afrikanischen Zusammenarbeit. Die aktuell drängenden Fragen und Herausforderungen der Nachbarkontinente sowie partnerschaftliche Lösungsansätze und Modelle künftiger Zusammenarbeit werden diskutiert.

Über Global Perspectives Initiative (GPI):

Seit fünf Jahren engagiert sich GPI für eine vertiefte Partnerschaft zwischen Deutschland und Afrika. Als neutrale Plattform bringt GPI etablierte deutsche und afrikanische Akteure aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft zusammen. Mit The Africa Roundtable bietet GPI ein Dialog- und Austauschformat zwischen den Nachbarkontinenten, um ein zeitgemäßes und realistisches Narrativ Afrikas zu fördern und neue Partnerschaften zu etablieren. (GPI)