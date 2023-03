„Hotel Ruanda“-Held, Oppositionspolitiker Paul Rusesabagina, aus der Haft entlassen

Paul Rusesabagina, ein erbitterter Gegner von Ruandas Präsident Paul Kagame und Held des Films „Hotel Ruanda“, wurde am Freitagabend freigelassen. Er wurde vor seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten dem Botschafter von Katar übergeben, wie ein US-Beamter mitteilte. Das berichtet der französische Sender RFI.

In Kigali wurde Paul Rusesabagina vom Präsidenten begnadigt. Dies wurde am Freitagnachmittag von der Regierung bekannt gegeben. Der entschiedene Gegner des Regimes von Paul Kagame, desseb Wirken die Vorlage für den Film Hotel Ruanda lieferte, war im September 2021 wegen Terrorismus zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.

Über seine Freilassung wurde seit mehreren Monaten verhandelt. Im vergangenen Oktober bat er Staatschef Paul Kagame in einem Brief um Vergebung und Begnadigung und versprach im Gegenzug, dass er seine politischen Aktivitäten nicht wieder aufnehmen würde, vor allem in Bezug auf Ruanda. Er würde dann mit seiner Familie in die USA zurückzukehren, wo er vor seiner Verhaftung im Jahr 2020 seinen ständigen Wohnsitz hatte.

Nach Angaben der ruandischen Regierung wurden die Gespräche mit den USA über die Inhaftierung von Paul Rusesabagina, der laut Washington „zu Unrecht festgehalten“ wird, von Katar vermittelt, wo Präsident Paul Kagame übrigens Anfang der Woche zu Besuch war. Washington ist Ruanda für seine Freilassung „dankbar“, wie der Chefdiplomat der USA, Antony Blinken, erklärte. Der Fall war lange Zeit eine Quelle von Streitigkeiten zwischen Kigali und Washington.

Paul Rusesabagina wurde 2021 wegen neun Anklagepunkten, darunter Terrorismus, wegen Anschlägen der FLN vor Gericht gestellt. Der Oppositionspolitiker hat stets jegliche