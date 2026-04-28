APRIL 2026

BERLIN, 22. bis 28. 04.2026: 17. ALFILM – Arabisches Filmfestival. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 28.04.2026, 19 Uhr: "Die seltenste Frucht" - Lesung und Gespräch mit Gaëlle Bélem (La Réunion). Ort: Stadtbücherei Münster. Alter Steinweg 11. Mehr dazu HIER.

BADEN-BADEN, bis 10.05.2026: Ausstellung Katharina Wulff - Arabesken in Arabesken. Marokko, das Licht, die Farben, die Ornamente – all das findet sich in den Kunstwerken von Katharina Wulff. In der Ausstellung in Baden-Baden gibt es neben den Porträts auch Landschaftsdarstellungen und architektonische Installationen zu sehen. Ort: Staatliche Kunsthalle, Lichtentaler Allee 8a. Mehr dazu HIER.HAAN b. WUPPERTAL, bis 11.5.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Praxis Dr. Dieckmann, Neuer Markt 27-29, Vernissage mit Einführungsvortrag Sa, 28.3., 11 h.

BERLIN, bis 14.06.2026, Haus der Kulturen der Welt: Tirailleurs: Von Kanonenfutter zu Avantgarde – die vergessenen Soldat*innen, die Europa befreit haben - Ausstellungs- und Forschungsprojekt. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

MAI 2026

BERLIN, 08.-10.05.2026: AFRICAN FOOD FESTIVAL. Ort: JULES B-Part | Gleisdreieckpark. Mehr dazu HIER.

BADEN-BADEN, bis 10.05.2026: Ausstellung Katharina Wulff - Arabesken in Arabesken. Marokko, das Licht, die Farben, die Ornamente – all das findet sich in den Kunstwerken von Katharina Wulff. In der Ausstellung in Baden-Baden gibt es neben den Porträts auch Landschaftsdarstellungen und architektonische Installationen zu sehen. Ort: Staatliche Kunsthalle, Lichtentaler Allee 8a. Mehr dazu HIER.

HAAN b. WUPPERTAL, bis 11.5.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Praxis Dr. Dieckmann, Neuer Markt 27-29, Vernissage mit Einführungsvortrag Sa, 28.3., 11 h.

UNNA, 12.5.-07.06.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Ev. Stadtkirche, Kirchplatz 1.

MÜNSTER, 17.05.2026, 11 Uhr: "Sudan Retold" - Buchvorstellung und Gespräch mit Amna Elhassan und Rund Alarabi (Künstlerinnen), Larissa-Diana Fuhrmann (Mitherausgeberin), Cornelia Wegerhoff (Moderation), Sandra Hetzl (Übersetzung Arabisch/Deutsch), Ibrahim Abdulhalim (Musik). Ort: Volkshochschule Münster, Aegidiistr. 70, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

WÜRZBURG, 22.-25.05.2026: Africa Festival. Ort: Mainwiesen. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 29.-31.05.2026: African Book Festival. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 14.06.2026, Haus der Kulturen der Welt: Tirailleurs: Von Kanonenfutter zu Avantgarde – die vergessenen Soldat*innen, die Europa befreit haben - Ausstellungs- und Forschungsprojekt. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

JUNI 2026

BERLIN, 04-14. 06.2026: Kenako Afrika Festival Berlin. Ort: Hauptbahnhof. Mehr dazu HIER.

UNNA, bis 07.06.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Ev. Stadtkirche, Kirchplatz 1.

BERLIN, bis 14.06.2026, Haus der Kulturen der Welt: Tirailleurs: Von Kanonenfutter zu Avantgarde – die vergessenen Soldat*innen, die Europa befreit haben - Ausstellungs- und Forschungsprojekt. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 08.6.-23.7.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Foyer der LVA, Fürstenbergstraße 15. 17./18.6. geschlossen.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

JULI 2026

LANDSHUT, 10.-12.07.2026: Afrikatage Landshut. Ort: Alte Kaserne. Mehr dazu HIER.

STUTTGART, 10.-12.07.2026: Afrika-Festival Stuttgart. Ort: Erwin-Schöttle-Platz. Mehr dazu HIER.

STUTTGART, 14.-19.07.2026: Sommerfestival der Kulturen. Ort: Marktplatz. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, bis 23.07.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Foyer der LVA, Fürstenbergstraße 15. 17./18.6. geschlossen.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2026

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

SEPTEMBER 2026

KRONACH, 05.-17.9.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Synagoge, Untere Str. 38.

MESCHEDE, 30.9.-25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

OKTOBER 2026

MESCHEDE, bis 25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

