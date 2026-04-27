Türkei und Israel liefern sich einen Konflikt um die Kontrolle des Roten Meeres, Somalia und Somaliland werden zu strategischen Schauplätzen

Die Türkei und Israel geraten zunehmend aneinander im Wettbewerb um die Kontrolle über das Rote Meer, während Somalia und Somaliland zu strategischen Schauplätzen werden. Dabei geht es um Öl, militärischen Einfluss und die Kontrolle wichtiger Handelsrouten im Roten Meer.

Die Türkei hat ihre Position durch formelle Abkommen mit der somalischen Bundesregierung gefestigt. Sie sicherte sich bedeutende Rechte zur Erkundung von Offshore- und Onshore-Öl- und Gasvorkommen und baute zugleich ihre militärische Präsenz aus – unter anderem durch ihre größte Ausbildungsbasis im Ausland.

Israel hingegen hat sich Somaliland angenähert, nachdem es als erstes Land das Gebiet offiziell als unabhängigen Staat anerkannt hat. Zudem prüft Israel Pläne für eine Militärbasis nahe dem Golf von Aden, um die Huthi-Miliz im Jemen zu überwachen und sich strategischen Zugang zur Route des Roten Meeres zu sichern.

Türkei sichert sich Somalias Energieressourcen

Anfang dieses Jahres bestätigte Somalia, dass es bereit sei, mit seinen ersten Offshore-Ölbohrungen zu beginnen. Ein staatliches türkisches Bohrschiff soll laut BBC vor der Küste eintreffen. Zuvor hatte das türkische Forschungsschiff Oruç Reis erfolgreich seismische Untersuchungen abgeschlossen und dabei 3D-Daten über wichtige Offshore-Gebiete gesammelt.

Schätzungen zufolge verfügt Somalia über mindestens 30 Milliarden Barrel Offshore-Öl sowie etwa 6 Milliarden Kubikmeter Erdgas – auch wenn ein Großteil dieser Ressourcen im Vergleich zu etablierten Produzenten wie Libyen und Nigeria noch nicht vollständig nachgewiesen ist.

Militärische Präsenz wächst über den Energiesektor hinaus

Seit 2011 ist die Türkei zu einem der engsten Verbündeten Mogadischus geworden und verbindet humanitäre Hilfe mit militärischer Ausbildung und Infrastrukturinvestitionen. Im Dezember 2025 erklärte Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dass Ankara plane, einen Weltraumbahnhof in Somalia zu errichten.

Spätere Berichte bestätigten, dass die Türkei eine umfassendere Luft- und Raumfahrtanlage prüft – inklusive eines Raumhafens für Satelliten- und mögliche Raketenstarts sowie einer Marinebasis. Anfang 2026 wurden zudem F-16-Kampfjets nach Somalia verlegt.

Im Februar 2026 entsandte die Türkei außerdem ältere US-amerikanische Panzer (M48 und M60), die in einem geschützten Konvoi durch Mogadischu transportiert wurden. Berichten zufolge dienen diese Panzer der Sicherung türkischer Einrichtungen in der Region Warsheikh, etwa 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt, wo Ankara einen Standort für Satellitenstarts und weitere Raumfahrtaktivitäten errichtet.

Zusätzlich hat die Türkei kürzlich ihre Militärbasis im Wert von 50 Millionen US-Dollar in Mogadischu wiedereröffnet und damit ihre Rolle im somalischen Sicherheitssektor gestärkt – insbesondere bei der Ausbildung von Soldaten der somalischen Armee, einschließlich Eliteeinheiten im Kampf gegen Al-Shabaab.

Israel setzt auf Somaliland für strategischen Vorteil

Israel konzentriert sich hingegen auf Somaliland, dessen Küste dem Jemen über den Golf von Aden gegenüberliegt.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gab Ende 2025 bekannt, dass Israel Somaliland offiziell anerkannt habe – „im Geiste der Abraham-Abkommen“.

Diese Entscheidung löste scharfe Kritik aus: Somalia und mehrere arabische Staaten – darunter Saudi-Arabien, Palästina, Ägypten, Kuwait, Irak, Jordanien und Katar – verurteilten den Schritt als illegal und warnten vor Gefahren für die regionale Stabilität und die territoriale Einheit Somalias.

Auch die Türkei reagierte kritisch: Präsident Erdoğan bezeichnete die Anerkennung als „illegitim und inakzeptabel“ und erklärte bei einem Besuch in Äthiopien, sie bringe der Region keinen Nutzen. Trotz der Kritik berichtete Bloomberg im März, dass Israel den Bau einer Militärbasis in Somaliland prüfe, um die Huthi-Miliz im Jemen zu überwachen und die strategische Lage nahe der Meerenge Bab al-Mandab zu nutzen.

Wachsende Spannungen zwischen Ankara und Tel Aviv

Über Somalia und Somaliland hinaus haben sich die Spannungen zwischen der Türkei und Israel auch wegen Konflikten in Gaza, Syrien und der allgemeinen Machtprojektion in der Region verschärft.

Laut Middle East Eye hat Netanyahu seine Rhetorik zunehmend gegen die Türkei gerichtet, während Ankara seinen Einfluss im östlichen Mittelmeerraum und in Afrika – insbesondere rund um Zypern und Griechenland – ausbaut.

In einem Beitrag auf der Plattform X warf Netanyahu Präsident Erdoğan vor, „eigene kurdische Bürger zu massakrieren“ und „das Terrorregime des Iran zu unterstützen“.

Die Türkei reagierte mit scharfer Kritik und bezeichnete Netanyahu als „Hitler unserer Zeit“, unter Verweis auf Israels Militäroperationen in Gaza und der Region.

Während Somalia und Somaliland im Zentrum dieses Wettbewerbs stehen, zeigt der Konflikt insgesamt einen weit größeren geopolitischen Machtkampf – von der Region des Roten Meeres bis in den Nahen Osten, in dem beide Militärmächte versuchen, durch strategische Stützpunkte ihren Einfluss auszubauen. (Quelle: businessinsider.africa)