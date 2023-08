Indien bietet der Afrikanischen Union Beitritt zu den G20 an

Der indische Premierminister Narendra Modi erklärte, dass sich die Rolle des Landes als Gastgeber des diesjährigen G20-Gipfels darauf konzentrieren werde, die Anliegen der Entwicklungsländer in den Vordergrund zu stellen. Demzufolge bot er der Afrikanischen Union an, ständiges Mitglied der Gruppe zu werden.

„Wir haben eine Vision der Inklusion, und aufgrund dieser Vision haben wir die Afrikanische Union eingeladen, ständiges Mitglied der G20 zu werden“, sagte Modi am Sonntag in einer Rede auf dem Business-20-Gipfel (B20) in Neu-Delhi, berichtet Le Devoir.

Der B20 ist eine Veranstaltung der Privatwirtschaft und findet in Zusammenhang mit dem G20-Gipfel statt, der nächsten Monat in der indischen Hauptstadt abgehalten wird.