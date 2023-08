Lesetipp/WELT: 20 spanische Polizisten stecken mit 170 Migranten auf Boot vor Mauretanien fest

Die Guardia Civil ist in Mauretanien im Einsatz, um illegale Bootsfahrten zu den Kanaren zu unterbinden. Nun wurden Migranten vor der Küste aufgegriffen und zurück in den Hafen gebracht. Doch die Behörden des afrikanischen Staates verweigern die Aufnahme.

Es sind schwierige Momente für eine 20-köpfige Crew der Guardia Civil und 170 Migranten vor der Küste von Nouadhibou in Mauretanien – mit ungewissem Ausgang. Es war am vergangenen Freitag, als die „Rio Tajo“, die als Rettungsschiff in Nordafrika im Einsatz ist, die Menschen senegalesischer Herkunft an Bord eines Holzbootes in mauretanischen Gewässern aufnahm.

Lesen Sie HIER den Beitrag der WELT. (Bild von Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay)