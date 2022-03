IPG-Journal / Eine afrikanische Perspektive: Was uns der Ukraine-Krieg über heutige Konflikte und deren Bekämpfung sagt

Die internationale Gemeinschaft hat mit einer Mischung aus Schock, Wut und Angst auf den Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar in die Ukraine reagiert und debattiert die Auswirkungen dieser Invasion auf die internationale Sicherheit. Das subsaharische Afrika, das lange als Randfigur in der Weltpolitik gesehen wurde, ist da keine Ausnahme.

Weltweite Aufmerksamkeit erzielte die Rede des kenianischen Botschafters vor dem VN-Sicherheitsrat, in der er die russische Aggression mit eindringlichen Worten verurteilte. Seitdem haben sowohl Senegals Präsident Macky Sall, der derzeit den Vorsitz in der Afrikanischen Union (AU) innehat, als auch der Vorsitzende der AU-Kommission, der Tschader Moussa Faki, die russische Invasion scharf zurückgewiesen. Sie forderten Russland dazu auf, „das Völkerrecht, die territoriale Integrität und die nationale Unabhängigkeit der Ukraine zu respektieren“.

Lesen Sie HIER weiter. (Friedrich Ebert Stiftung)