IPG-Journal: MONUSCO-Verlängerung im Kongo – Weder stabil noch legitim

Die Verlängerung von MONUSCO ist für die Demokratische Republik Kongo keine gute Nachricht. Der UN-Mission fehlt die Unterstützung der Bevölkerung.

„Für mich persönlich ist das eine schlechte und sehr schmerzliche Nachricht“, erklärte der kongolesische Aktivist Fabrice Kighoma in Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo), nachdem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 20. Dezember 2022 beschlossen hatte, das Mandat seiner Friedensoperation im Kongo erneut zu verlängern. International wurde diese Entscheidung begrüßt. Im Kongo hingegen sind viele Menschen von den Entscheidungsträgern in New York enttäuscht.

Die „Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo“(MONUSCO, ehemals MONUC) ist seit 1999 in der DR Kongo stationiert. Was als eher passive Beobachtermission begann, entwickelte sich zu einer der teuersten, am stärksten militarisierten und vielleicht umstrittensten UN-Friedensoperationen bislang. Ihr Hauptziel: Sie soll die kongolesische Zivilbevölkerung vor bewaffneten Gruppierungen schützen und die Regierung bei ihren Bemühungen unterstützen, den Osten der DR Kongo zu stabilisieren. Doch die Geschichte von MONUSCO in der Region war schon von Beginn an von zahlreichen Herausforderungen, von Protest und Widerstand geprägt.

