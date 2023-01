Die in Burkina Faso entführten Frauen wurden aufgefunden

Die Frauen, die in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar 2023 in Arbinda (Norden) von bewaffneten Männern entführt wurden, sind aufgefunden worden, wie die burkinische Nachrichtenagentur AIB aus zuverlässigen Quellen erfahren hat.

Die 66 Frauen und 4 Babys wurden am Freitag von einem Team der Gendarmerie in Tougouri (Zentrum Nord) entdeckt und anschließend per Hubschrauber nach Ouagadougou ausgeflogen.

Sie wurden an einem sicheren Ort untergebracht, bis sie wieder mit ihren Familien vereint sind.

39 der 66 Entführten sind zwischen null und 18 Jahren alt, die anderen 27 zwischen 18 und 56 Jahren.

Der Staatsanwalt von Burkina Faso kündigte am Donnerstag, den 19. Januar 2023, in einer Pressemitteilung an, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei, um die Täter zu