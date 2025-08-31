Israelischer Ex-General verzichtet auf Reise nach Südafrika aus Angst vor Verhaftung wegen Verbrechen in Gaza

Ein ehemaliger israelischer Kommandant hat am Sonntag seine Reise nach Südafrika abgesagt, aus Sorge, aufgrund seiner Rolle im von Israel geführten genozidalen Krieg im Gazastreifen verhaftet zu werden, berichteten lokale Medien.
Der israelische öffentlich-rechtliche Radiosender KAN erklärte, dass Generalmajor Doron Almog, derzeit Präsident der Jewish Agency for Israel, auf seinen geplanten Besuch in Südafrika verzichtet habe, wo er die örtliche jüdische Gemeinschaft treffen sollte.
Ende 2023 hatte Südafrika Klage gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht, in der es Tel Aviv des Völkermords und von Kriegsverbrechen in Gaza beschuldigte – in Verletzung der UN-Konvention von 1948 zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes.
Almog hatte zwischen 2000 und 2003 das Südkommando der israelischen Armee geleitet, bevor er an die Spitze der Exekutive der 1929 gegründeten Jewish Agency for Israel berufen wurde. Diese Organisation war ursprünglich das Exekutivorgan der zionistischen Bewegung mit dem Ziel, die jüdische Einwanderung nach Palästina zu fördern.
Im Jahr 2005 war in Großbritannien ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden – wegen seiner Beteiligung an der Zerstörung von fast 50 palästinensischen Häusern in Rafah im Süden des Gazastreifens. Damals war er gezwungen, nach Israel zurückzukehren, ohne das Flugzeug zu verlassen.
Mehrere israelische Verantwortliche und Soldaten sind im Ausland von Menschenrechtsorganisationen wegen ihrer Beteiligung an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza verklagt worden. (Quelle: aa.com.tr)