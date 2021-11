IWF: Steuervermeidung im Bergbausektor in Subsahara-Afrika bekämpfen!

Die afrikanischen Länder südlich der Sahara müssen gezielte politische Maßnahmen ergreifen, um die Gewinnverschiebung im Bergbausektor zu verringern und Steuerausfälle zu vermeiden. Diese verfügen über schätzungsweise 30 Prozent der weltweiten Mineralienreserven, was eine große Chance für die Region darstellt. Trotz der hohen privaten Investitionen in diesem wichtigen Sektor zeigt eine neue Analyse, dass viele multinationale Unternehmen ihre Steuern nicht zahlen. Gezielte politische Maßnahmen zur Verringerung der Steuervermeidung könnten den Regierungen helfen, einen Teil dieser dringend benötigten Steuereinnahmen zurückzuerhalten.

Um ein Gefühl für das Ausmaß der Investitionen zu bekommen, die Unternehmen im Bergbausektor der Region tätigen, betrachten wir den Fall Guinea. Ein multinationales Unternehmen hat fünfmal mehr in eine einzige Bauxitmine investiert (in Prozent des BIP), als die Regierung seit 2018 an öffentlichen Investitionen insgesamt ausgegeben hat.

Neue Untersuchungen von IWF-Mitarbeitern zeigen, dass Regierungen in Subsahara-Afrika – die derzeit unter enormem Druck stehen, die öffentlichen Ausgaben als Reaktion auf die Pandemie zu erhöhen – durch Gewinnverschiebungen multinationaler Unternehmen im Bergbausektor jährlich zwischen 450 und 730 Millionen US-Dollar an Körperschaftssteuereinnahmen verlieren. Gezielte politische Maßnahmen zur Verringerung der Steuervermeidung könnten den Regierungen helfen, einen Teil dieser dringend benötigten Steuereinnahmen zurückzuerhalten, um den Aufschwung zu unterstützen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Unsere Analyse erfolgt vor dem Hintergrund weltweiter Bemühungen, den Steuerwettbewerb und die Gewinnverschiebung durch multinationale Unternehmen zu bekämpfen, die das internationale Körperschaftssteuersystem in einem noch nie dagewesenen Maße belasten. Um dem entgegenzuwirken, haben sich 136 Länder, darunter 20 Länder in Subsahara-Afrika, im vergangenen Monat auf einen effektiven Mindestkörperschaftssteuersatz von 15 Prozent ab 2023 geeinigt.

Die Bedeutung des Bergbaus für die Volkswirtschaften in der Region liegt auf der Hand. Der Bergbausektor trägt in 15 rohstoffintensiven afrikanischen Ländern südlich der Sahara etwa 10 Prozent zum BIP bei. In den meisten dieser Länder machen die Bergbauexporte im Durchschnitt 50 Prozent der Gesamtexporte aus und sind die wichtigste Quelle für ausländische Direktinvestitionen.

In den 15 rohstoffintensiven Volkswirtschaften der Region machen die Einnahmen aus dem Bergbau jedoch im Durchschnitt nur 2 Prozent des BIP aus. Es wird befürchtet, dass diese Einnahmen keine „gerechte“ Aufteilung des Nutzens darstellen.

Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die Einnahmen auf zwei Arten verringert werden. Erstens versuchen die Länder, ausländische Investitionen durch Steuersenkungen anzulocken, was zu einem ungesunden regionalen Steuerwettbewerb geführt hat. Zweitens hat die internationale Gewinnverschiebung durch multinationale Unternehmen die Steuerbasis in den Produktionsländern verringert.

Ein wirksames Steuersystem

Die meisten afrikanischen Länder erzielen ihre Einnahmen aus dem Bergbau durch eine Kombination aus Lizenzgebühren, Körperschaftssteuer und manchmal auch durch die Beteiligung des Staates an Projekten, bei denen er eine Dividende aus den Unternehmensgewinnen erhält.

Die Struktur der Steuerregelungen für den Bergbau in der Region wirkt sich direkt auf die Struktur und die Höhe der Einnahmen aus dem Bergbau aus. Darüber hinaus haben die Regierungen in vielen Sektoren, einschließlich des Bergbaus, die Körperschaftssteuersätze gesenkt, um Investitionen anzuziehen und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Unsere Untersuchung zeigt, dass von den 15 rohstoffintensiven Volkswirtschaften in Subsahara-Afrika nur drei in ihrem Steuerrecht niedrigere Körperschaftssteuersätze für den Bergbau haben und sechs höhere Steuersätze für diesen Sektor. Die Praxis, die Körperschaftssteuersätze in Verträgen mit einzelnen Bergbauprojekten herunterzuhandeln, ist jedoch weit verbreitet. Mindestens neun Länder haben in mindestens einem Rohstoffvertrag mit Investoren die Körperschaftssteuersätze ad hoc als Anreiz gesenkt. Dies hat zu einem niedrigeren effektiven Körperschaftssteuersatz im Bergbausektor im Vergleich zu den gesetzlichen Sätzen geführt.

Unsere Untersuchungen zeigen auch, dass die internationale Gewinnverschiebung dramatische Auswirkungen auf die Steuereinnahmen hat. Multinationale Unternehmen nutzen ihre globale Reichweite, um ihre Steuerpflicht in Hochsteuerländern zu verringern, indem sie Gewinne in Niedrigsteuerländer verlagern. Ein Beispiel ist die Verwendung eines verzinslichen Darlehens, das zwischen den verschiedenen Einheiten eines multinationalen Unternehmens vereinbart wird. Die Zinsaufwendungen werden in dem Land mit den höheren Steuern (in Afrika) als Abzug geltend gemacht, während die Zinserträge in ein Offshore-Land mit niedrigeren Steuern verlagert werden. Andere Beispiele sind die Unterbewertung von Mineralien oder der Einsatz von Subunternehmern zur Verlagerung von Gewinnen ins Ausland.

Unsere Analyse von Zahlungsdaten, Berichten der Extractive Industries Transparency Initiative, einem internen Datensatz des IWF zu Rohstoffeinnahmen und Finanzinformationen von mehr als 600 multinationalen Unternehmen zeigt, dass eine Erhöhung der Differenz der Körperschaftssteuersätze zwischen dem (höheren) Förderland und den durchschnittlichen (niedrigeren) Offshore-Ländern um einen Prozentpunkt zu einem Rückgang der ausgewiesenen Gewinne im Bergbausektor um 3,5 Prozent führt.

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen wird geschätzt, dass afrikanische Länder durch die Steuervermeidung multinationaler Bergbauunternehmen im Durchschnitt etwa 450-730 Millionen Dollar an Körperschaftssteuereinnahmen pro Jahr verlieren.

Den Fluss stoppen

Gezielte politische Maßnahmen können den Ländern helfen, die Steuervermeidung im Bergbausektor zu verringern und die Mobilisierung von Einnahmen zu fördern. Eine konzertierte Aktion zur Schließung der derzeitigen Gewinnverschiebungskanäle könnte sich auszahlen. Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören die Stärkung und Vereinfachung des Schutzes von Verrechnungspreisen, die Begrenzung von Zinsabzügen, die Verbesserung der Steuerabkommenspraxis, die Begrenzung von Steueranreizen und die Stärkung der Investitionsverhandlungspraxis. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Einführung von Zinsbegrenzungsregeln die Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen als Reaktion auf internationale Steuersatzunterschiede halbiert hat.

Einige Länder machen bereits Fortschritte bei der Bekämpfung der Gewinnverschiebung im Bergbausektor. Sierra Leones neues Steuersystem hat das Land davon abgehalten, die Steuerbedingungen für jedes einzelne Bergwerk auszuhandeln; Guinea, Liberia und Mali haben ihren Schutz vor Verrechnungspreisen verstärkt; Südafrika und Nigeria haben Grenzen für den Zinsabzug festgelegt; neun der 15 rohstoffintensiven Volkswirtschaften haben alternative Mindeststeuern, die sicherstellen können, dass zumindest ein Teil der Unternehmenssteuern jedes Jahr gezahlt wird, und Kenia hat eine Bestimmung gegen das „Treaty Shopping“ in seine Steuervertragspolitik aufgenommen.

Diese Maßnahmen versprechen eine stärkere Mobilisierung von Einnahmen aus dem Bergbau in Afrika südlich der Sahara. Und die globale Mindeststeuer wird wahrscheinlich die Gewinnverschiebung eindämmen und den Druck des Steuerwettbewerbs verringern. Die Verbesserung der Steuerpolitik und die Bekämpfung der Steuervermeidung erfordern eine sorgfältige Vorbereitung und eine Stärkung der Kapazitäten, was Zeit, Ressourcen und politisches Engagement erfordert, aber die jüngsten internationalen Steuerentwicklungen zeigen, dass ein Wandel möglich ist. (IWF)