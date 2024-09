Jacob Zumas Tochter wird die 16. Ehefrau des Königs von Eswatini

Jacob Zumas Tochter Nomcebo Zuma ist nach einer traditionellen Zeremonie am Montagabend offiziell die 16. Ehefrau des Königs von Eswatini, dem früheren Swasiland. König Mswati III. hat in der Vergangenheit immer wieder jüngere Bräute geheiratet, wobei mehrere seiner Ehen für Schlagzeilen sorgten.

Nomcebo Zuma, 21, die nunmehr 16. Ehefrau des 56-jährigen Königs, wurde beim Schilfrohrtanz gesichtet, einem traditionellen Ritus der Weiblichkeit, bei dem sich junge Frauen versammeln, um mit entblößter Brust für den Monarchen zu singen und zu tanzen.

Der tagelange Schilfrohrtanz, der auch als Umhlanga bekannt ist, wird als Beispiel für die „anmutige“ Kultur Eswatinis gefeiert. Das 1,2 Millionen Einwohner zählende Land wird seit 1986 von König Mswati III. regiert, der gerne jüngere Frauen heiratet. Berichten zufolge haben mehrere Eheschließungen des Königs aufgrund des Altersunterschieds und seiner umstrittenen Herrschaft für Schlagzeilen gesorgt.

Einem Bericht der BBC aus dem Jahr 2005 zufolge nahm der König eine 17-jährige Phindile Nkambule als seine 13. Verlobte bei einem Schilfrohrtanz auf, nachdem sie ihm einen Monat zuvor beim Haupttanz aufgefallen war. Wenige Tage vor diesem Ereignis soll der König ein Verbot von Sex für und mit Mädchen unter 18 Jahren aufgehoben haben, das er im Kampf gegen HIV/Aids verhängt hatte.

Der König regiert das Volk per Dekret, politische Parteien sind verboten und gewählte Beamte haben nur eine beratende Funktion. Seine Monarchie ist wegen ihres verschwenderischen Lebensstils und der opulenten Zeremonien, die sie veranstaltet, während die Mehrheit der Bevölkerung in bitterer Armut lebt, heftig kritisiert worden. Nomcebo Zuma wurde in eine polygame Familie hineingeboren, da ihr Vater, Jacob Zuma, mehrere Ehefrauen und über 20 Kinder hatte. Er war von 2009 bis 2018 Präsident Südafrikas, bis seine Partei African National Congress ihn nach einer Reihe von Korruptionsvorwürfen zum Rücktritt zwang. (Quelle: Newsletter Business Insider)