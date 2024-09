 Petition: Familie Davis aus Ghana gehört nach Hannover!

Meine Familie, Familie Davis, gehört nach Hannover! Wir haben unseren Fall bei der Härtefallkommission eingereicht und wollen bis zur Entscheidung möglichst viele Unterschriften sammeln! Bitte hilf uns, es zählt jede Stimme! Das schreibt Kevin Davis auf der Plattform innn.it.

Mein Name ist Kelvin Davis, im Jahr 2018 bin ich mit meiner Mutter und meinen zwei kleinen Brüdern nach Deutschland gekommen – in der Hoffnung auf ein besseres Leben als in Ghana. Seitdem leben wir ununterbrochen in Deutschland. Nun soll ich mit meiner Familie das Land verlassen, da unser Antrag auf Asyl abgelehnt wurde mit der Begründung, dass Ghana als sicherer Herkunftsstaat angesehen wird.

Seitdem wir hier sind, bemühen wir uns tagtäglich, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Wir sind hier verwurzelt!

Ich, Kelvin, bin hier zur Schule gegangen, beherrsche die Sprache akzentfrei, mache Musik und habe einen Ausbildungsplatz als Fitness- und Sportkaufmann erhalten. Meine Ausbildung beginnt eigentlich jetzt im September, aber wegen der Ablehnung unseres Asylantrags darf ich sie aktuell nicht antreten. Meine Brüder, Michael (9 Jahre) und Godfred (12 Jahre), gehen beide zur Schule, beherrschen die Sprache ebenfalls akzentfrei und spielen Fußball. Meine Mutter hat anderthalb Jahre lang als Reinigungskraft hart gearbeitet, bis ihr die Arbeitserlaubnis wegen Ablehnung unseres Asylantrags entzogen wurde.

Deutschland ist unser Zuhause geworden, trotzdem sollen wir jetzt in ein Land abgeschoben werden, das uns fremd geworden ist. Wir besitzen nur noch eine Bescheinigung, dass die Abschiebung eingeleitet wird.

Deshalb bitten wir euch um Hilfe. Verbreitet dies, damit es so viele Menschen wie möglich sehen, denn zusammen sind wir stärker!

Danke

Kelvin Davis & Familie

