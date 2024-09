Olympiaathletin Rebecca Cheptegei aus Uganda stirbt, nachdem sie von ihrem Ex-Freund angezündet wurde

Die Olympionikin Rebecca Cheptegei ist gestorben, nachdem sie von ihrem Ex-Freund mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Die 33-jährige ugandische Marathonläuferin, die an den letzten Olympischen Spielen in Paris teilgenommen hatte, erlitt bei dem Angriff am Sonntag schwere Verbrennungen.

Nach Angaben der Behörden wurde sie angegriffen, nachdem sie mit ihren beiden Töchtern von der Kirche nach Hause gekommen war. Die Polizei teilte mit, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde.

Die zunehmende Gewalt gegen Sportlerinnen in Kenia gibt Anlass zur Sorge. Cheptegei ist die dritte Tote seit Oktober 2021. (Quelle: BBC, Foto: Sportverband Uganda)