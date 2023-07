KA-News/Wissen: Alle Kolonien Deutschlands – Wann und welche gab es?

Vor mehr als 100 Jahren weitete das Deutsche Reich seine Gebiete durch Kolonialisierung aus. Doch das Ende dieser Art von Expansion kam schneller als bei vielen anderen Nationen.

Die deutsche Kolonialgeschichte war kurz, hat aber Spuren bis in die heutige Zeit hinterlassen. Mehr als 2,5 Millionen Quadratkilometer an Fläche hat sich das damalige Deutsche Kaiserreich vor allem zu Zeiten von Otto von Bismarck einverleibt. Der damalige Reichskanzler sprach dabei von „Schutzgebieten“, denn mit ihrer Kolonialisierung wollte er den deutschen Handel schützen.

Zum Deutschen Reich wurden damals Gebiete in Afrika, in Ostasien und in Ozeanien gezählt. Während seiner Hochzeit war das deutsche Kolonialreich das viertgrößte der Welt, schreibt die Deutsche Welle. Allerdings dauerte diese Epoche nicht einmal vier Jahrzehnte, im Zuge des Versailler Vertrags im Jahr 1919, der nach dem Ersten Weltkrieg den Frieden sichern sollte, wurden alle kolonialen Gebiete wieder abgetreten.

