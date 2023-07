Lesetipp/taz: Geflüchtete in Libyen – Frei nach Monaten Zwangsarbeit

Der UNHCR hatte nach Protesten in Libyen festgenomme Geflüchtete als schutzbedürftig eingestuft, doch unterstützte sie nicht. Nun sind sie frei.

Nach monatelangen Protesten hat die libysche Regierung am Dienstag begonnen, rund 225 Geflüchtete aus dem Lager Ain-Zara im Westen Libyens freizulassen. Die Menschen waren im Januar 2022 festgenommen worden. Sie hatten zuvor drei Monate lang vor der Zentrale des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in der Hauptstadt Tripolis gegen die Internierung von Geflüchteten protestiert. Am Dienstagvormittag durften sie das Lager Ain-Zara nach und nach verlassen. Vertreter des UNHCR brachten sie mit Bussen in eine Aufnahmeeinrichtung.

„Ihnen wurden Jahre ihres Lebens gestohlen“, klagte der Sprecher der Gruppe Refugees in Libya, David Yambio, gegenüber der taz.

