Kamerun: bekannter Journalist lässt seinen Bart wachsen, solange sein Land keine neue Regierung hat

Symbolbild

Bekannt für seinen kleinen Ziegenbart und seine glatt rasierten Wangen, hat Souley Onohiolo, Journalist der Tageszeitung Le Messager, Anfang November 2025 beschlossen, sich den Bart nicht mehr zu rasieren, solange keine neue Regierung ernannt wird, berichtet RFI. Die derzeitige Regierung ist seit 2019 im Amt. Sechs Monate nach dieser Herausforderung, die er sich vor den Fernsehzuschauern selbst gestellt hat, hat sich das Gesicht des Journalisten unter einem dichten Wald aus Haaren völlig verändert, berichtet RFI.

An diesem Nachmittag besucht Souley Onohiolo seinen älteren Bruder, der im Zentrum für Menschen mit Behinderungen in Etoug-Ebé untergebracht ist – jenem Ort, an dem der Journalist nach seiner Amputation vor sieben Jahren selbst mehrere Monate verbrachte. Unter seiner Mütze bedeckt ein dichter, gräulich-weißer Bart die Hälfte seines Gesichts. Diesen Bart trägt er seit sechs Monaten als Zeichen des Protests. „Seit dem 6. November 2025 bis heute ist weder über meinen Kopf noch über meinen Bart irgendein schneidendes Werkzeug gegangen“, sagt er.

Was zunächst wie eine Laune oder ein stiller persönlicher Protest wirkte, hat nach Ansicht des Journalisten, der seit dreißig Jahren aktiv ist – davon rund fünfzehn Jahre im Fernsehen –, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Kamerun auf sich gezogen. „All das hat dazu geführt, dass die Herausforderung immer größer wird. Ich sagte mir: Ein Präsident der Republik kann nicht drei Reden halten und immer dasselbe ankündigen, ohne anschließend etwas zu tun“, erklärt er weiter.

Beim Friseur am 20. Mai?

Am 31. Dezember 2025 kündigte das Staatsoberhaupt in seiner Ansprache an die Nation eine baldige Regierungsumbildung an – ein Versprechen, das am 10. Februar 2026 erneut bekräftigt wurde. Souley Onohiolo hofft nun, dass dies bis zur Feier des Nationalfeiertags am 20. Mai geschieht. „Denn ich möchte den Präsidenten der Republik bei der Parade am 20. Mai sehen. Wird er bis dahin mit einer neuen Regierung auftreten?“, fragt er. Bis dahin verschiebt Journalist Souley seinen Termin beim Barbier weiterhin. Nur eine neue Regierung werde seinen Bart zu Fall bringen, schwört er.