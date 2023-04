KAS-Länderbericht: Nigeria hat gewählt – Einflussreicher Königsmacher setzt sich gegen Reformer durch

Nigeria hat gewählt – am 25. Februar und am 18. März fanden in Nigeria zentrale Wahlen statt: Am ersten Termin die Präsidentschaftswahlen sowie die Wahlen zur Nationalversammlung; in einem zweiten Urnengang die Wahlen für die mächtigen Gouverneure der Bundesländer sowie die Landesparlamente.

Der gesamte Wahlprozess war überaus spannend, z.T. in der Durchführung auch etwas rustikal – allerdings hat sich letztendlich die alte politische Ordnung durchgesetzt. Der Hoffnungsträger vieler junger Wähler konnte zwar einen Achtungserfolg erzielen, die beiden mächtigsten Parteien jedoch (noch) nicht aus ihrer dominierenden Rolle im Land drängen.

KAS-Länderrepräsentantin in Nigeria, Frau Marija Peran, hat sich mit den Wahlen intensiv beschäftigt. Zur Vorbereitung, Durchführung und zum Ergebnis der Wahlen und der Bedeutung für die weitere Entwicklung Nigerias hat sie einen aktuellen Länderbericht verfasst: „Kontinuität statt Wandel: Nigeria hat gewählt“.

HIER der Bericht der Konrad Adenauer Stiftung.