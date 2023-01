Kenia: Berühmter LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba ermordet, Leiche in Metallkiste gefunden

Ein Mann, dessen lebloser Körper in einer Metallkiste an am Straßenrand gefunden wurde, wurde von der Polizei als LGBTQ-Aktivist und Model Edwin Chiloba identifiziert. Motorradtaxi-Fahrer sahen, wie ein Fahrzeug mit verdecktem Kennzeichen die Kiste an der Straße abstellte, und alarmierten die Polizei, berichtet die kenianische NATION.

Als die Polizei die Kiste öffnete, fand sie die verwesende Leiche des Mannes, die mit Frauenkleidern bekleidet war. Die Leiche wurde in das Moi Teaching and Referral Hospital gebracht, wo eine Obduktion zur Klärung der Todesursache ansteht.

Aus seinem Umfeld heißt es, dass das gefeierte Model und LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba einen Club mit seinen Freunden verließ, um an einem unbekannten Ort eine Hausparty zu feiern. Peter Kimulwa, Beamter der Kriminalpolizei von Uasin Gishu County, sagte, ein Fotograf sei mit Chiloba um 15 Uhr dort angekommen. Es habe ein Handgemenge im Haus gegeben, das zum Tod Chilobas geführt haben könnte. Der nun verdächtige Fotograf sei später von Nachbarn gesehen worden, wie er eine Metallkiste in ein Fahrzeug lud.

Die Polizei fahndet nach zwei weiteren Personen, der Fotograf befindet sich auf der Polizeistation von Langas.

Letztes Jahr überlebte Chiloba einen Angriff in der Öffentlichkeit durch unbekannte Angreifer. Er wurde dabei schwer im Gesicht verletzt.

In Kenia drohen für gleichgeschlechtlichen Sex bis zu 14 Jahren Haft.