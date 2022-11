Kenia: Gogo Priscilla – Eine der ältesten Schülerinnen der Welt stirbt im Alter von 99 Jahren

Eine der ältesten Schülerinnen der Welt, Priscilla Sitienei Gogo, ist am Mittwoch, dem 16. November, im Alter von 99 Jahren gestorben. Die alte Dame aus Mosop in der Grafschaft Nandi in Kenia starb friedlich in ihrem Bett und im Beisein einiger Familienmitglieder.

Bis zu ihrem Tod war sie Botschafterin für die Bildung von Mädchen, eine Rolle, in der sie Mädchen dazu ermutigte, Bildung als Quelle für die Schaffung von Wohlstand zu nutzen.

„Ich möchte den Kindern der Welt, insbesondere den Mädchen, sagen, dass Bildung euer Reichtum sein wird, schaut nicht zurück und lauft zu eurem Vater. Mit Bildung könnt ihr alles werden, was ihr wollt, Arzt, Anwalt oder Pilot“, sagte sie in einem Interview mit dem internationalen Nachrichtensender BBC.

Gogo war Schülerin der 7. Klasse der Vision Preparatory School in Ndalat, Nandi County. Die Verstorbene ging in die Geschichte ein, als sie in dem französischen Lehrfilm „Gogo Priscilla“ auftrat, der Schüler:innen in Frankreich zum Schulbesuch motivieren sollte. Gogo unternahm im September 2021 eine fantastische 10-tägige Tournee durch Frankreich, um die Veröffentlichung von „Gogo Priscilla“ zu bewerben. (Quelle: kenyans.co.ke)