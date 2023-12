Kissingers verhängnisvolle Diplomatie in Afrika

Der nachfolgende Artikel von Peter Vale, Wissenschaftler an der Universität von Pretoria, wurde am 10. Februar 2023 in The Conversation Africa veröffentlicht, zuletzt kürzlich anlässlich seines Todes etwas angepasst. Er analysiert die Politik des berühmten US-Außenministers im südlichen Afrika und erklärt sie für gescheitert.

Henry Kissinger: Die Geschichte wird die Interventionen des ehemaligen US-Außenministers im südlichen Afrika als Misserfolg werten

Henry Kissinger, der in den acht Jahren zwischen 1969 und 1977 die Kunst der Diplomatie aufgemotzt hat, ist im Alter von 100 Jahren verstorben. In den Nachrufen wird Kissingers Rolle bei der Gestaltung der Ost-West-Beziehungen während seiner Amtszeit als US-Außenminister gewürdigt. Und viele nennen ihn in ihren Kommentaren über die Jahrzehnte danach einen „Staatsmann“.

Radikale Kritiker haben früher auf Kissingers rücksichtslose Methoden hingewiesen – wie die Förderung des Putsches in Chile im September 1973 – und gefordert, ihn wegen „Kriegsverbrechen“ vor Gericht zu stellen.

Kissingers diplomatische Leistungen waren ganz erstaunlich – die Anerkennung Chinas (1971/72) durch die USA war einfach atemberaubend. Innenpolitisch wichtiger waren es jedoch der Rückzug der USA aus Vietnam (1973) und die Entspannungspolitik der Nixon-Administration gegenüber der Sowjetunion, die zu einer Reihe von Gesprächen über die Begrenzung strategischer Waffen führte. Dies trug dazu bei, Kissingers weltweites Ansehen zu sichern. Doch seine Erfolgsbilanz im globalen Süden – insbesondere in Afrika – ist düster.

Nicht wenig von Kissingers Ruhm – oder Schande, je nach Thema – wurde durch die „Pendeldiplomatie“ begünstigt, eine Taktik, die erstmals im Jom-Kippur-Krieg von 1973 eingesetzt wurde. In dem Bemühen, zwischen den Krieg führenden Ländern Ägypten und Israel zu vermitteln, flog Kissinger zwischen den beiden Ländern hin und her.

Ein Jahr später war eine Art Pendeldiplomatie im südlichen Afrika notwendig, da sich herausstellte, dass Kissinger den Platz der Region im Weltgeschehen und in der Politik falsch eingeschätzt hatte.

Dies ging aus einem 1969 durchgesickerten Strategiepapier hervor, in dem die amerikanische Vorgehensweise in regionalen Angelegenheiten dargelegt wurde. Darin wurde empfohlen, dass sich die USA gegenüber den weiß regierten und kolonialen Regimen der Region „beugen“ sollten, um die wirtschaftlichen (und strategischen) Interessen der USA zu schützen.

In der großen Erzählung von Kissingers Lebensgeschichte müssen seine Interventionen im südlichen Afrika als Fehlschlag gewertet werden, da er weder den Kolonialismus noch die Minderheitenherrschaft in der Region beendete.

Weiße Minderheitenherrschaft

Kissingers Doktorarbeit in Harvard befasste sich bekanntlich mit der Diplomatie des Wiener Kongresses (1814-1815). Er argumentierte, dass die „Legitimität“ in internationalen Angelegenheiten auf der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen mächtigen Staaten und nicht auf der Förderung der Gerechtigkeit beruhe.

Doch das Europa des 19. Jahrhunderts war kein Leitfaden für das südliche Afrika des 20. Jahrhunderts, als die Legitimität der Staaten eher durch die Befreiung als durch die Feinheiten der Großmachtdiplomatie in Frage gestellt wurde.

Im April 1974 hatte ein Putsch in Lissabon das Ende des portugiesischen Kolonialismus in Afrika eingeläutet. Dadurch wurde die Anfälligkeit der weißen Herrschaft in Rhodesien (heute Simbabwe) und dem von Südafrika kontrollierten Südwestafrika (heute Namibia) deutlich. Auch wenn dies damals noch im Verborgenen geschah, ist heute klar, dass die Ereignisse in Lissabon dazu beitrugen, das Feuer zu entfachen, das in Südafrika entstehen sollte.

Da die Stabilität des „weißen Südens“ bedroht war, musste die Politik der USA neu überdacht werden.

Es war Kubas Intervention in Angola, die Kissinger half, Washingtons Herangehensweise an die Region im Sinne des Kalten Krieges neu zu gestalten. Südafrika und die Vereinigten Staaten unterstützten die Rebellen der Unita-Bewegung im Kampf gegen die mit der Sowjetunion verbündete Regierung der Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA).

Dies erforderte eine Annäherung an das Apartheid-Regime, während man gleichzeitig auf einen Wandel in Simbabwe und Namibia drängte.

Das Pendeln begann mit einer Rede in Lusaka, Sambia, in der er Druck auf das von Weißen regierte Rhodesien ausübte, die Idee der „Mehrheitsherrschaft“ zu akzeptieren. Kissinger forderte Südafrika auf, einen Zeitplan für die Verwirklichung der „Selbstbestimmung“ in Namibia bekannt zu geben. Anschließend reiste Kissinger nach Tansania, um eine ähnliche Rede zu halten.

Es folgte eine Reihe von hochrangigen Treffen mit dem damaligen Premierminister der Apartheid, John Vorster. Diese fanden in Deutschland und der Schweiz statt. Die Aufzeichnungen über diese Begegnungen sind interessant. Bei einem Abendessen am 23. Juni 1976 wurde das Eis durch einen rassistischen Witz gebrochen, der eine freundschaftliche Verbindung zwischen einem Dutzend weißer Männer herstellte, die zwei Stunden lang über die Zukunft eines schwarzen Subkontinents diskutierten.

Das Apartheidregime hatte sich direkt in Kissingers hochkarätige Umlaufbahn katapultiert.

Aus einem offiziellen Protokoll der Gespräche geht hervor, dass die südafrikanische Delegation benommen wirkte. Waren sie von der Gelegenheit überwältigt oder standen sie noch unter dem Eindruck der Ereignisse der Vorwoche in Soweto, als die Apartheid-Polizei unbewaffnete Schulkinder tötete, die gegen die Einführung der Sprache Afrikaans als Unterrichtssprache protestierten?

Die Amerikaner ihrerseits schienen sehr wissbegierig zu sein – zu einem frühen Zeitpunkt der Verhandlungen erklärte Kissinger, er wolle „verstehen“, zu einem anderen Zeitpunkt sei er „analytisch“. Wie es sich für eine diplomatische Konferenz gehört, wurde die Apartheid nicht erörtert, auch wenn Südwestafrika einige Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Diskussion konzentrierte sich weiterhin auf Rhodesien.

Schließlich einigte man sich auf eine Strategie: Vorster würde die widerspenstigen Rhodesier dazu bringen, einer Mehrheitsregierung zuzustimmen; Kissinger würde die Sambier und die Tansanier dazu bringen, das Abkommen zu unterstützen; in der Namibia-Frage würde sich nur langsam etwas bewegen.

Der Höhepunkt der gesamten Übung war Kissingers Besuch in Pretoria im September 1976. Zufälligerweise war Ian Smith, der Premierminister von Rhodesien, in der Stadt, um ein Rugbyspiel zu besuchen.

Die New York Times berichtete, dass Kissinger bei der Landung seines Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Waterkloof mit einer kleinen Ehrengarde – bestehend aus schwarzen Soldaten – empfangen wurde. Und Kissinger und sein Gefolge – einschließlich der wichtigen Presse – schlugen ihr Lager im Burgerspark Hotel in Pretoria auf. Vier Tage lang sonnte sich ein zunehmend isoliertes und international verurteiltes Südafrika im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit – zweifellos der Höhepunkt der Apartheiddiplomatie.

Das Drama des Wochenendes drehte sich weniger darum, ob Kissinger mit schwarzen Führern zusammentraf, die der Apartheid kritisch gegenüberstanden – der aktivistische Herausgeber Percy Qoboza war der einzige -, als vielmehr darum, ob Kissinger als Gesandter der USA direkt mit Smith zusammentreffen konnte, dessen Regime international nicht anerkannt war.

Schließlich trafen sich die beiden Männer am Sonntagmorgen vier Stunden lang und besiegelten eine Einigung. Ein tränenüberströmter Smith, damals Premierminister, verkündete, dass Rhodesien das Prinzip der Mehrheitsregierung akzeptieren würde.

Doch die Folgeprozesse wurden verpatzt. Das illegale Regime hinkte weitere vier Jahre vor sich hin.

Kissinger stattete Südafrika zwei weitere Besuche ab. Einmal im September 1982, als er auf einer vom South African Institute of International Affairs organisierten Konferenz die Hauptrede hielt. Bei seinem zweiten Besuch versuchte er (zusammen mit anderen) erfolglos, die Krise um den Führer der Inkatha Freedom Party, Mangosuthu Buthelezi, zu lösen, der die Interimsverfassung Südafrikas im April 1994 ablehnte.

Kissingers Interesse am südlichen Afrika Mitte der 1970er Jahre beruhte auf der Vorstellung, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt würde, wenn die Interessen der Starken wiederhergestellt würden. Er verstand nicht, dass der Kampf für Gerechtigkeit die Welt – und die Diplomatie selbst – veränderte. (Peter Vale, Senior Research Fellow, Centre for the Advancement of Scholarship, Universität Pretoria, und Gastprofessor für Internationale Beziehungen, Federal University of Santa Maria, Brasilien, Universität Pretoria)