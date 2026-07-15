Jede Debatte über eine angeblich „nicht französische genug“ besetzte Nationalmannschaft beruht auf demselben Irrtum. Seit ihren Anfängen schöpft die französische Auswahl aus den Kindern von Einwanderern und den französischen Überseegebieten. Gestern waren es die Söhne polnischer Bergleute, heute die Jugendlichen aus Seine-Saint-Denis – die „Bleus“ spiegeln seit Generationen die gesellschaftliche Realität Frankreichs wider.

Diagne, Ben Barek, Kopa: Die Pioniere

Der erste schwarze Spieler der französischen Nationalmannschaft war Raoul Diagne. Der in Französisch-Guayana geborene Sohn von Blaise Diagne, dem ersten afrikanischen Abgeordneten der Französischen Republik, absolvierte am 15. Februar 1931 gegen die Tschechoslowakei sein erstes Länderspiel und nahm später an der Weltmeisterschaft 1938 teil.

Im selben Jahr debütierte auch der aus Casablanca stammende Marokkaner Larbi Ben Barek für Frankreich. Die als „Schwarze Perle“ bekannte Fußballlegende blieb bis 1954 Nationalspieler – fast 16 Jahre lagen zwischen seinem ersten und letzten Einsatz, ein bis heute unerreichter Langlebigkeitsrekord in der französischen Auswahl.

Die Nachkriegszeit gehörte den Kindern polnischer und italienischer Einwanderer – den Familien aus den Bergbauregionen Nordfrankreichs und den Fabrikstädten Lothringens. Raymond Kopa, eigentlich Raymond Kopaszewski, wurde in Nœux-les-Mines geboren. Mit 14 Jahren arbeitete er bereits unter Tage und verlor dort ein Fingerglied, bevor er zum Star von Real Madrid und 1958 Europas Fußballer des Jahres wurde.

Die Mannschaft, die bei der WM 1958 in Schweden den dritten Platz belegte, erzählte dieselbe Geschichte Frankreichs: Maryan Wisnieski war der Sohn polnischer Bergarbeiter, Roger Piantoni stammte aus einer italienischen Einwandererfamilie in Lothringen, und Just Fontaine, geboren in Marrakesch als Sohn einer spanischen Mutter, hält mit 13 Toren bis heute den Rekord für die meisten Treffer bei einer einzigen Weltmeisterschaft.

Das Jahr 1958 zeigt außerdem, dass die Verbindung zwischen den „Bleus“ und Algerien nicht erst mit Zinédine Zidane begann. Während des algerischen Unabhängigkeitskrieges verließen Rachid Mekhloufi und Mustapha Zitouni, beide französische Nationalspieler und für die Weltmeisterschaft vorgesehen, heimlich Frankreich, um sich in Tunis der Mannschaft der algerischen FLN anzuschließen. Ihr Weggang verdeutlichte sowohl die bedeutende Rolle nordafrikanischer Spieler im französischen Fußball als auch die Spannungen der kolonialen Geschichte.

Platini, Tigana, Fernandez: Das „magische Quadrat“ der Einwandererkinder

Die goldene Generation der 1980er-Jahre setzte diese Entwicklung fort. Michel Platini, Enkel eines piemontesischen Einwanderers in Lothringen, wurde Europas bester Fußballer und führte Frankreich zum ersten großen Titel: dem Gewinn der Europameisterschaft 1984 im eigenen Land. Mit neun Treffern wurde der Kapitän zugleich Torschützenkönig.

Das berühmte „magische Quadrat“ im Mittelfeld bildete Platini gemeinsam mit Jean Tigana, geboren in Bamako und aufgewachsen in Marseille, sowie Luis Fernandez, geboren im spanischen Tarifa und als Kind nach Frankreich gekommen. In der Abwehr spielte Manuel Amoros, Sohn spanischer Einwanderer, an der Seite der Nachfolger von Marius Trésor und Gérard Janvion, den Nationalspielern aus den französischen Antillen, die bereits in den 1970er-Jahren den Weg für Spieler aus den Überseegebieten geebnet hatten.

Damals stellte niemand die französische Identität von Platini oder Fernandez infrage. Erst als sich die Hautfarbe vieler Nationalspieler veränderte, tauchten entsprechende Debatten auf. Im Juni 1996 bezeichnete Jean-Marie Le Pen die Nationalmannschaft als „künstlich“ und behauptete, sie bestehe aus Spielern „aus dem Ausland“, die nicht einmal die Marseillaise mitsängen. Seine Äußerungen lösten Empörung aus, prägten jedoch ein Argumentationsmuster, das in den Kontroversen des Jahres 2026 nahezu wortgleich wieder auftauchte.

1998: Der Triumph von „Black-Blanc-Beur“

Die Antwort folgte zwei Jahre später auf dem Spielfeld. Frankreich gewann 1998 im eigenen Land den Weltmeistertitel – angeführt von Zinédine Zidane, Sohn algerischer Einwanderer, der in La Castellane, einem sozialen Brennpunkt im Norden von Marseille, aufgewachsen war. Zu seinen Mitspielern gehörten Marcel Desailly, geboren in Accra, Patrick Vieira aus Dakar, Christian Karembeu aus Neukaledonien sowie Lilian Thuram aus Guadeloupe. Youri Djorkaeff vereinte armenische und kalmückische Wurzeln, während Bixente Lizarazu seine baskische Identität offen betonte.

Frankreich feierte diese Mannschaft als „Black-Blanc-Beur“ – Schwarz, Weiß und Arabischstämmig. Der Begriff blieb zwar umstritten, zeigte aber, dass die kulturelle Vielfalt der Nationalmannschaft erstmals ausdrücklich als Symbol des modernen Frankreichs verstanden wurde.

2018: Kontinuität statt Ausnahme

Auch der WM-Triumph 2018 in Russland setzte diese Entwicklung fort. Paul Pogba ist der Sohn guineischer Eltern, N’Golo Kanté stammt aus einer malischen Familie, Blaise Matuidi hat angolanische Wurzeln, Samuel Umtiti wurde in Yaoundé geboren, und der in Bondy aufgewachsene Kylian Mbappé – mit kamerunischem Vater und algerischer Mutter – wurde bereits mit 19 Jahren Weltmeister.

Insgesamt hatten 16 Spieler des französischen WM-Kaders afrikanische Wurzeln, wobei die meisten familiären Verbindungen nach Algerien führten.

2026: Spiegelbild des heutigen Frankreichs

Auch die Mannschaft, die 2026 das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreichte, setzt diese Tradition fort. Ihr Kapitän lernte das Fußballspielen beim AS Bondy, Torhüter Mike Maignan wurde in Cayenne geboren, und der Großteil des Kaders wuchs in den Arbeitervierteln der Île-de-France und anderer französischer Großstädte auf. Über Amateurvereine, das nationale Ausbildungszentrum Clairefontaine und die renommierten Nachwuchsleistungszentren gelangten sie in den Profifußball – ein System, das Frankreich zum weltweit größten Exporteur von Fußballtalenten gemacht hat.

Das Département Seine-Saint-Denis, eines der ärmsten Frankreichs, gilt heute als eine der produktivsten Talentschmieden des Weltfußballs.

Von den Bergarbeitersiedlungen Nordfrankreichs bis zu den Vororten von Paris stammt der Nachwuchs der „Bleus“ seit jeher aus denselben gesellschaftlichen Milieus: aus Vierteln, in denen Einwanderer leben, hart gearbeitet wird und Fußball die zugänglichste Freizeitbeschäftigung bleibt. Lediglich die Herkunft der Bewohner hat sich mit den verschiedenen Einwanderungswellen verändert – zunächst polnisch und italienisch, später spanisch und portugiesisch, seit den 1960er-Jahren vor allem afrikanisch und maghrebinisch.

Den nostalgischen Verfechtern einer vermeintlich „ursprünglichen“ französischen Nationalmannschaft hielt die französische Botschaft in Madrid in dieser Woche eine einfache Tatsache entgegen: Von den 26 nominierten Spielern wurden 23 in Frankreich geboren. Die drei übrigen kamen zwar im Ausland zur Welt – französische Staatsbürger sind sie dennoch. (Quelle: afrik.com)