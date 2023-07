Lambarene/Gabun: AFRICA live bei den Dreharbeiten zu einem neuen Film über den Arzt und Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege

Inhalt des Films „Celui qui soigna Muganga“ (Der, der Muganga pflegte): Dr. Denis Mukwege, ist Chirurg und Gynäkologe, Friedensnobelpreisträger (2018), Gründer und Leiter des Panzi-Krankenhauses in Bukavu (Demokratische Republik Kongo) und Autor mehrerer Bücher. Als drittes von elf Kindern wurde er schon früh von seinem Vater, einem engagierten Passtor der Pfingstkirche, den er schon in jungen Jahren bei seinen Krankenbesuchen begleitete, inspiriert. Angesichts des Leids der Frauen, die aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung bei der Geburt starben oder schwere Genitalverletzungen erlitten, beschloss er, Gynäkologe zu werden, um die Müttersterblichkeit zu bekämpfen. 1999 gründete Dr. Mukwege das Panzi-Krankenhaus. Das Zentrum war dafür gedacht, Frauen eine angemessene Geburt zu ermöglichen, wurde aber schnell zu einer Klinik für vergwaltigte Frauen, als Kivu in den Schrecken des Zweiten Kongo-Kriegs (1998-2003) und seiner Massenvergewaltigungen versank. Dieser „Krieg um die Körper der Frauen“, wie der Arzt es nennt, dauert bis heute an.

Am 25. Oktober 2012, kurz nach einer Rede vor den Vereinten Nationen, musste Dr. Mukwege nach einem weiteren Mordversuch mit seinen fünf erwachsenen Kindern ins Exil nach Belgien fliehen. Er reiste jedoch sofort wieder ab und entschied sich dafür, in sein Land zurückzukehren und dort in den dunkelsten Stunden zu bleiben.

Der ivorische Schauspieler Issac de Bankolé verkörpert Denis Mukwege. De Bankolé absolvierte seine Ausbildung zum Schauspieler am Cours Simon. 1984 hatte er seine erste kleine Filmrolle in Die Abrechnung. Der Durchbruch kam zwei Jahre später mit Black Mic-Mac. Für seine schauspielerische Leistung in diesem Werk wurde er als bester Nachwuchsdarsteller mit einem César ausgezeichnet. Weitere bekannte Filme, in denen er mitspielte, sind Jim Jarmuschs Night on Earth, Coffee and Cigarettes und The Limits of Control, sowie darüber hinaus Ghost Dog – Der Weg des Samurai mit Forest Whitaker, James Bond 007: Casino Royale und Manderlay.

Issac ist für die Rolle wie geschaffen, ich habe ihn als einen sehr engagierten Schauspieler kennengelernt, der mit Enthusiasmus diese Rolle verkörpert. Unzählige Male wurden Szenen wiederholt, bis sie endlich seine Zustimmung fanden.

In einer weiteren Rolle ist die – sehr sympathische – französische Schauspielerin Agathe de Laboulaye, u.a. bekannt für ihre Arbeit an Alien vs. Predator (2004), Der Hexenclub von Bayonne (1997) und Largo Winch – Gefährliches Erbe (2001), zu sehen.

Produziert von Cynthia Pinet (Petites Poupées Production), finden die Dreharbeiten in Gabun, Belgien und den USA statt und werden voraussichtlich Anfang August abgeschlossen sein.

AFRICA live war bei einem Teil der Dreharbeiten in Lambarene / Gabun dabei. (Ingrid Aouane, Text und Fotos)