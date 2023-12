Lese-/Audiotipp/detektor.fm: Das älteste Grab in Afrika – Kind wurde vor 78.000 Jahren in Kenia beerdigt

Es ist das älteste Grab, das je in Afrika gefunden wurde: Ein Forschungsteam unter Führung des Jenaer Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte hat in der Höhle Panga Ya Saidi das Skelett eines etwa dreijährigen Kindes entdeckt, das dort vor 78.000 Jahren begraben wurde. Die Forscherinnen und Forscher haben es Mtoto getauft, was auf Suaheli „Kind“ bedeutet.

Durch eine sorgfältige Freilegung der Knochen, mithilfe von CT-Scans und Laboranalysen, konnten sie nachweisen, dass Mtoto tatsächlich vor Ort in der Erde bestattet wurde. Die Kulturtechnik der Beerdigung reicht also in Afrika viele zehntausend Jahre zurück.

