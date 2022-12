Lese-/Videotipp/euronews: Neue Städte in Algerien – Für eine lebenswerte Zukunft

Strategische Stadtplanung: Auf dem Weg in die Hochebene, 170 Kilometer südlich von Algier. Dort wird an der neuen Stadt Boughezoul gearbeitet, geplant für rund 400.000 Einwohner. Das Projekt mit einer Fläche von 20.000 Hektar, die in Wohn-, Geschäfts- und Landwirtschaftsgebiete aufgeteilt ist, wurde in einer strategischen Region an der Kreuzung der Nord-Süd- mit der Ost-West-Achse in Angriff genommen.

„Wir bauen eine moderne Stadt, um Menschen anzuziehen und ein Gleichgewicht zwischen der Küste, dem Hochland und dem Süden zu schaffen“, erklärt Mourad Ghouati, Geschäftsführer der öffentlichen Verwaltung der neuen Stadt Boughezoul. „Es handelt sich um eine Pilotstadt. Wir hoffen, dass wir diese Erfahrung später auf andere Städte ausweiten können.“

