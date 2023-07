Lesetipp/brand eins: Lagos – Der nigerianische Traum

Das Magazin „brand eins“ berichtet in seiner Juli-Ausgabe aus der hoffnungslos überfüllten Megacity Lagos. Durch die gigantische Landflucht leben heute dort schon mehr Menschen als in vielen europäischen Flächenstaaten. Manche Statistiken gehen davon aus, dass in der nigerianischen Metropole schon mehr als 20 Millionen Menschen leben. Obwohl Lagos völlig unkontrolliert wachse sagt der Soziologe der Universität Lagos, Bamidele Alabi: „Der nigerianische Traum ist, es nach Lagos zu schaffen“.

Das Leben in der Stadt möge rau wirken, aber draußen im Land sei es noch viel rauer. Verkehrschaos, Smog, verseuchtes Wasser, das sei erträglich im Vergleich zu Warlords, Terroristen und Piraten. Lagos sei nicht nur Stau und Slum, sondern auch eine globale Kulturmetropole. Dort sitze Nollywood – die zweitgrößte Filmindustrie der Welt -, und von dort komme auch der weltweit erfolgreiche Afrobeat her. Fast jeder kenne Fela und Femi Kuti.

„Das Einzige, was wirklich die Probleme der Stadt lösen würde, wären bessere Lebensbedingungen im Rest des Landes.“ meint der Soziologe Bamidele Alabi. (Volker Seitz, Autor des Bestsellers „Afrika wird armregiert“, 11. Auflage (dtv)

