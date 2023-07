Bewerbt euch! Weltfriedensdienst sucht zwei neue FSJler*innen!

Ihr sucht nach der Schule ab September eine Tätigkeit mit Sinn in einem tollen Team in Berlin? Dann hat der Weltfriedensdienst interessante Neuigkeiten:

Zwei neue FSJler*innen gesucht!

Engagierte junge Menschen können beim Weltfriedensdienst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im politischen Bereich machen. In zwölf Monaten lernen sie die Arbeit einer international tätigen NGO kennen. Und sie sammeln erste Arbeitserfahrungen. Die beiden FSJler*innen unterstützen die Kolleg*innen in der Geschäftsstelle und schauen den Fachkräften im Ausland über die Schulter. Dabei lernen sie jede Menge über Menschenrechte, Friedensarbeit und Ressourcenschutz.

Im FSJ in der Bildungs- und Kampagnenarbeit gibt die oder der FSJler*in mit unserem Bildungsteam Workshops zu nachhaltiger Entwicklung an Schulen in Berlin und Brandenburg. Er oder sie

informiert Interessierte auf Straßenfesten zum Thema Wasser

führt Aktionstage für Familien, Teams und Schulklassen auf einer Streuobstwiese durch und

begleitet auch mal unsere Kolleg*innen aus den Partnerländern bei Besuchen in Berlin.

Hier wird ein kommunikativer Mensch gesucht.

Im FSJ im Bereich Content Management informiert die oder der FSJler*in Follower auf allen Social-Media-Kanälen, im Newsletter und auf unserer Website über die Projekte des Weltfriedensdienstes. Er oder sie

gestaltet Online-Kampagnen in den sozialen Medien

unterstützt die Produktion von Videos und

schreibt Texte für die Webseite oder entwickelt das Online-Ressourcen-Kochbuch weiter.

Hier wird ein kreativer, social-media-interessierter Mensch gesucht.

Charlotte Pärnt (FSJlerin 2022/2023) berichtet:

„Besonders spannend an meinem FSJ finde ich, viel Verschiedenes ausprobieren zu können und einen guten Einblick in viele Bereiche zu bekommen. Ich designe Social Media Posts, recherchiere spannende Nachhaltigkeitsthemen wie Ökolandbau und Schnittblumen, oder koche mit der anderen FSJlerin Gerichte aus unseren Partnerländern für das Ressourcen-Kochbuch nach. Es gibt immer wieder spannende Veranstaltungen in und um Berlin, bei denen ich mitwirken kann: Schulen buchen bei uns Workshops, die wir dann gemeinsam mit der Bildungsreferentin durchführen. Besonders viel Spaß machen mir die Aktionstage mit Schulklassen auf einer Streuobstwiese in Brandenburg. Dabei verbringen wir einen Tag im Grünen und pflegen mit dem Biobauern die Bäume und Hecken. Es gibt super viele Bereiche, in die ich beim Weltfriedensdienst reinschnuppern kann! Und jetzt weiß ich auch besser, was ich später mal machen will.“

Bewerbungen nimmt WFD-Partner Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) direkt HIER entgegen.