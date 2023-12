Lesetipp/BZ/Zwangsprostitution: Razzien in Berlin, NRW und Sachsen – Nigerianerinnen mussten sogar noch Gebühren zahlen

Die Polizei ging mit einem Großeinsatz gegen mehrere Zuhälter vor. Sie sollen mindestens sechs Frauen aus Nigeria nach Berlin gelockt und zur Prostitution gezwungen haben.

Das LKA der Polizei hat in Berlin im Auftrag der Staatsanwaltschaft mehrere Wohnungen wegen des Verdachts der Zwangsprostitution durchsucht. Wie die Behörden mitteilen, fand der Einsatz am Mittwochmorgen in den Bezirken in Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Mitte und Treptow-Köpenick statt.

Auch in Nordrhein-Westfalen und Sachsen wurden Durchsuchungen durchgeführt. Einem 45-jährigen Mann und acht Frauen im Alter zwischen 26 und 49 Jahren aus Nigeria wird vorgeworfen, mindestens sechs nigerianische Frauen nach Berlin gelockt zu haben. Unter dem Vorwand, ihnen Arbeit als Haushaltshilfen in Berlin zu verschaffen.

Lesen Sie HIER den ganzen Artikel der Berliner Zeitung. (Bild von Gerd Altmann auf Pixabay)