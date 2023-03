Lesetipp/Die Welt: Südafrika will etwas ändern – Ein Auftragsmord ab umgerechnet 130 Euro

Südafrika hat die zehnthöchste Mordrate der Welt, ein Auftragsmord ist für wenige hundert bis wenige tausend Euro zu haben. Nach dem Tod eines bekannten Rappers will sich das Land diese Gewalt nicht mehr bieten lassen.

Die Aussicht auf eine lukrative Lebensversicherung, ein politischer Zwist, das Ausschalten eines lästigen Rivalen oder eines ehrlichen Buchhalters, der Ungereimtheiten in den Abrechnungen findet: Die Motive für einen Auftragsmord sind vielfältig und in Südafrika kostet es nur 130 bis 8000 Euro, jemanden für immer loszuwerden. Die Debatte darüber, was das Land dagegen unternehmen kann, ist nach dem Mord an einem bekannten Rapper auf offener Straße neu entbrannt.

Lesen Sie HIER den Beitrag der Welt.