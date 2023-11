Lesetipp/DW: Deutsche Abschiebungspolitik setzt Nigerianer unter Druck

Deutschland will abgelehnte Asylbewerber schneller in ihre Heimatländer abschieben. Tausende Nigerianer sind betroffen. Experten warnen vor der riskanten Sicherheitslage in ihrer Heimat.

Menschen in Nigeria verfolgen die hitzige Debatte um die neue Ausländerpolitik Deutschlands, die auch Folgen für zahlreiche nigerianische Flüchtlinge in Deutschland hat. Berlin ist entschlossen, eine härtere Gangart einzuschlagen, insbesondere bei der Abschiebung von Migranten, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Dennoch streben viele Nigerianer nach wie vor danach, ins Ausland überzusiedeln.

„Wenn ich auf legalem Weg nach Europa gelangen kann, ist das besser für mich, denn die Not hier ist sehr groß“, sagt ein Anwohner des Viertels „Area 10 Market“ in Nigerias Hauptstadt Abuja.

