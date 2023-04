Lesetipp/DW: Fachkräftemangel in Deutschland – IT-Profis aus Afrika springen ein

Unternehmen bilden junge Afrikaner zu IT-Experten weiter, auch für den deutschen Markt. Dadurch wird Fachkräftemangel reduziert und junge Menschen erhalten eine Perspektive in ihrer Heimat.

Augustine Normanyo war nach seinem abgeschlossenen IT-Studium in Ghanas Hauptstadt Accra monatelang arbeitslos. „Nach meinem Studium habe ich in der Tech-Brance nach einem Job gesucht“, sagt Normanyo im DW-Interview. Aber ohne Erfolg, es fehlte noch an Praxiserfahrung.

(Symbolfoto: LinkedIn Sales Solutions auf Unsplash)