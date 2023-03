Lesetipp/Focus: Dringend benötigte Zuwanderung – Ausgerechnet ausländische Fachkräfte haben keine Lust mehr auf Deutschland

Man hatte es ja bereits kürzlich beim Besuch von Minister Lindner in Ghana festgestellt: als dieser vor jungen Ghanaer:innen fragte, wer Interesse an einer Arbeitsaufnahme in Deutschland habe, hob sich keine Hand …

“ Deutschland hat im internationalen Vergleich bei Fachkräften und Startups aus dem Ausland an Beliebtheit verloren – so das Ergebnis einer OECD-Studie in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung“, schreibt der Focus. Gründe dafür seien unter anderem eine zögerliche Einbürgerungspraxis und eine nur schleppende Digitalisierung. „Deutschland ist mittlerweile ein offenes und attraktives Land für qualifizierte Einwanderung“, sagte Ulrich Kober, Migrations-Experte der Bertelsmann Stiftung. „Aber bei Visaerteilung, Digitalisierung, Einbürgerung oder im Umgang mit Vielfalt besteht Handlungsbedarf.“ Dies zeigten etwa der geringe Zuzug von Fachkräften aus Drittstaaten und die Zurückhaltung der Unternehmen bei der Anwerbung im Ausland.

(Bild: emmanuel-ikwuegbu-unsplash)