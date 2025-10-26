Lesetipp/herrsching.online: „Ich passe nicht zu Bayern, und meine Frau und meine Kinder passen nicht ins Stadtbild“

„Wir haben… immer noch im Stadtbild dieses Problem“, sagte Bundeskanzler Merz, „und deshalb ist der Innenminister auch dabei, in sehr großem Umfang Rückführungen zu ermöglichen.“ Einen Herrschinger Unternehmer, der mit einer Frau aus Kenia verheiratet ist, treffen diese Worte. Er ist – im Verständnis der CDU/CSU – gleich doppelt stigmatisiert: Er ist Grüner (Söder: „Die Grünen passen nicht zu Bayern“) und seine Ehefrau stammt aus Kenia.
Wolfgang Darchinger, grüner Gemeinderat in Herrsching, hat herrsching.online seine Gedanken anvertraut.
