Lesetipp/Kommentar im Freitag: Oba von Benin erhält Benin-Bronzen – Warum der vermeintliche Skandal keiner ist

Der nigerianische Bundesstaat übergibt König Ewuare II. das Anrecht auf alle Benin-Bronzen. Das ruft Kritiker auf den Plan, für die die Versuchung offenbar unwiderstehlich ist, eine sich an Moral orientierende Politik zu kritisieren.

Im vergangenen Dezember schrieben Annalena Baerbock und Claudia Roth Geschichte, als sie in Abuja persönlich die ersten Benin-Bronzen übergaben und zugleich das Eigentum an 1.100 weiteren, einem Viertel aller weltweit bekannten. Und das, obwohl nicht deutsche Soldaten diese geraubt hatten – weil man sich nicht länger zu Nutznießern von kolonialem Raub machen wollte. Eine in seiner Konsequenz ebenso atemberaubende wie beispiellose Lehre aus der deutschen Geschichte, entwickelt an den Grundsätzen im Umgang mit NS-Raubkunst.

HIER der lesenswerte Kommentar von Jürgen Zimmerer im Freitag.