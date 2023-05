Kinder-Buchtipp: „Kuukuwas wunderschöne lange Locken“

Kuukuwa ist 7 Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Sie ist sehr kreativ und hat viel Fantasie. Es ist nicht verwunderlich, dass ihr Lieblingsfach in der Schule Kunst ist, da kann sie richtig kreativ sein. In dieser Geschichte erzählt sie von ihrer Liebe zu ihren Afro-Locken sowie von ihrer Mutter, die ihr das Haar richtig pflegt, damit diese schön, gesund und lang wachsen können.

Es gibt Tipps und Tricks für Mamis und Papis, wie man Afro-Locken oder lockiges Haar mit den geeigneten Haarpflegeprodukten richtig pflegt, um ein gutes Pflegeergebnis zu erzielen und dadurch das Selbstbewusstsein zu stärken, vor allem, wenn die Kinder als vermeintliche Minderheit in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufwachsen.

„Mein Buch soll Kinder mit Afro-Locken empowern, Mut machen, dass auch ihre Haare schön, natürlich und völlig in Ordnung sind“, sagt Autorin Janet Osei-Bonsu, die in Ghana, Westafrika geboren wurde und seit 1997 in Deutschland lebt.

Kuukuwas wunderschöne lange Locken

Janet Osei-Bonsu

39 Seiten

ISBN 978-3969404720

16,00 €.