Lesetipp/NZZ: Warum schließen sich junge Nigerianer der Terrorgruppe Boko Haram an?

APRIL 2024

Frankfurt, bis 14.04.2024: Fotoausstellung Aïda Muluneh (Äthiopien). Mit kraftvollen Farbfotografien und einer außergewöhnlichen Bildsprache widmet sich die Künstlerin Aïda Muluneh dem ungleich verteilten Zugang zu Ressourcen wie Wasser, Nahrung und Bildung, dem Missbrauch von Macht und Menschenrechten sowie dem Empowerment von Frauen. Ort: Fotografieforum, Braubachstraße 30–32. Mehr dazu HIER.

34439 Willebadessen, 19.-21.04-2024: Entwicklungspolitisches Seminar mit dem Thema FOKUS AFRIKA. Veranstalter: DIE HEGGE – Christliches Bildungswerk. Mehr dazu HIER.

Berlin, 24.-30.04.2024: 15. ALFILM – Arabisches Filmfestival Berlin. Ort: div. Kinos. Mehr dazu HIER.

Berlin, 25.-27.04.2024: Kolonialismus erinnern - Gespräche, Vorträge, Workshops, Exkursionen, Performance, Musik. Ort: Haus der Kulturen der Welt. Eintritt frei, mit Anmeldung. Mehr dazu HIER.

Berlin, 27. 04.–19. 05. 2024: „Klangkunst-Ausstellung „Oscillations. Cape Town – Berlin“, Ort: Akademie der Künste, Hanseatenweg. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 28.04.2024, 18-23 Uhr, Ort Fotografiska: Fotografien von Omar Victor Diop (Senegal). Die Fotografien von Omar Victor Diop (geb. 1980) konzentrieren sich auf die Neuformulierung der Geschichte, die Darstellung von Erfahrungen in der Diaspora und die globale Politik des Schwarzen Widerstands. Mehr dazu HIER.

Hannover, bis 30.04.2024: Fotoausstellung „Menschen in Äthiopien“

Tgl. 08:00 bis 21:00 Uhr kostenlos im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover. Mehr dazu HIER.

MAI 2024

Berlin, bis 19.05.2024, Museum Pankow: Wanderausstellung „Solidaritätsstation „Jacob Morenga“. Namibische Patient:innen im Klinikum Berlin-Buch“. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 20.05.2024: Ausstellung zu Migranten aus DDR-Bruderländern. Mit der Geschichte von Migranten aus verbündeten Staaten der DDR befasst sich die Ausstellung "Echos der Bruderländer". Aus Ländern wie Algerien, Angola, Chile, Guinea-Bissau, Kuba, Mosambik, Syrien oder Vietnam migrierten demnach zwischen 1949 und 1990 hunderttausende Menschen in die DDR. Ort: Haus der Kulturen der Welt. Mehr dazu HIER.

Rostock, bis 20.05.2024: Ausstellung „Rwandan Daughters“. In der Kunsthalle präsentiert die Ausstellung Portraits starker ruandischer Frauen; alle Überlebende des Genozids von 1994. Mehr dazu HIER.

JUNI 2024

Berlin, 28.-30.06.2024: African Book Festival - in diesem Jahr als Queer Edition. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.