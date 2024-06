Lesetipp/queer.de: Bizarrer Rechtsstreit im Senegal – Homophobe Aktivisten müssen ins Gefängnis

Zwei muslimische Aktivisten müssen ins Gefängnis, weil sie den Premierminister „beschuldigt“haben, zu queerfreundlich zu sein.

Ein Gericht in der senegalesischen Hauptstadt Dakar hat am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP zwei queer­feindliche Männer wegen der „Verbreitung von Desinformationen“ zu einer Haftstrafe von drei Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 CFA-Franc (152 Euro) verurteilt.

Hintergrund ist, dass der Imam Ahmed Tidiane Ndao und der muslimische Aktivist Bah Diakhaté vergangen Monat Premierminister Ousmane Sonko „vorgeworfen“ hatten, zu freundlich gegenüber LGBTI zu sein.

