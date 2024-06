Lesetipp/BZ: Europäische Stromproduktion in Gefahr: Übernimmt Russland die Uranminen in Niger?

Russland will einem Bericht zufolge französische Uranvorkommen im westafrikanischen Land übernehmen. Verliert Paris zunehmend seinen Einfluss in der Region?

Russland strebt die Übernahme französischer Uranvorkommen in Niger an. Das berichtete die Wirtschaftsagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf verschiedene Quellen in Moskau und am Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom führe Gespräche mit der Militärregierung in Niamey, um die Kontrolle über die Uranvorkommen zu erlangen, die derzeit dem französischen Unternehmen Orano gehören.

