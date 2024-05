Lesetipp/Standard: Jacob Zuma, Südafrikas Donald Trump

Bild: Jacob Zuma auf X

Der Ex-Präsident hat den ANC einst von innen zersetzt – und will ihm nun mit seiner neuen Partei den Rest geben. Dabei darf er gar nicht ins Parlament einziehen. Das Motto seiner unzerstörbaren politischen Karriere bekam Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma geradezu in die Wiege gelegt. Sein Vater, ein Polizist, gab ihm den Zweitnamen Gedleyihlekisa. Das bedeutet auf Zulu so viel wie: „Ich werde mich wehren, wenn man mich lächelnd hintergeht.“

Der Satz könnte 82 Jahre später das Selbstbild Zumas als Serienopfer politischer Verschwörungen nicht besser beschreiben. Im greisen Alter errichtet der korrupte Politiker einen ganzen Wahlkampf auf diesem Fundament. Und das gegen die Partei, die ihm während seiner Präsidentschaft (2009 bis 2018) die systematische Plünderung der Staatskassen ermöglichte – und sich teils daran beteiligte: der African National Congress (ANC).

