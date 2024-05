Patrice Talon, Präsident von Benin: „Afrika ist schwach durch eigenes Verschulden“

Während seines Besuchs in Brasilien hielt Benins Präsident Patrice Talon eine ergreifende Rede, um die Afrikaner in die Pflicht zu nehmen. „Die schwarzen Völker müssen anders aufwachen …“, forderte die Afrikaner auf, sich der tatsächlichen Ursachen für die Schwierigkeiten des schwarzen Kontinents bewusst zu werden. „Afrika ist schwach, nicht nur wegen der Sklaverei, nicht nur wegen des Kolonialismus, nicht nur wegen des Neokolonialismus“, rief er aus.

„Ich kann Ihnen sagen, dass der afrikanische Kontinent in diesen Zeiten allein für seine Unterentwicklung verantwortlich ist. Ich sage dies mit all seiner Ernsthaftigkeit. Ich sage es mit dem Risiko, dass ich möglicherweise nicht verstanden werde“.

Das beninische Staatsoberhaupt ist formell und legt den Finger in die Wunde. „Nur weil Afrika seiner Energie beraubt wurde, nur weil Afrika kolonisiert wurde, heißt das nicht, dass die heutige Schwäche Afrikas ausschließlich mit dieser Vergangenheit zusammenhängt. Es ist zu einfach, dies als Vorwand zu nehmen, um dauerhaft und vielleicht sogar ewig Afrikas Schwäche zu rechtfertigen“, fügte er hinzu.

Sich von den Ressentiments der Vergangenheit befreien?

Präsident Patrice Talon fordert die schwarzen Völker auf, anders aufzuwachen. „(…) Ob in Afrika oder in der Diaspora, es ist an der Zeit, dass die Afrikaner, die Schwarzen, ohne die Vergangenheit zu vergessen, nicht an der Vergangenheit angekettet bleiben. Es ist an der Zeit, dass der Schwarze, individuell betrachtet, dass die schwarzen Gemeinschaften beschließen, in den Wettbewerb einzutreten, indem sie sich weigern, in den Ressentiments der Vergangenheit zu verharren“. Für ihn ist es sinnlos, sich an die Vergangenheit zu klammern, um die Fehler eines ganzen Kontinents zu rechtfertigen. „Das schwächt uns, das macht uns verwundbar. Es führt dazu, dass wir uns nicht bewusst sind, dass wir das gleiche Potenzial wie andere haben. Ohne die Schmerzen der Vergangenheit zu vergessen, wenn wir uns von dieser neuen Sklaverei, die unsere Erinnerung ist, befreien, werden wir uns entwickeln“, sagte er.

Warum die Position von Patrice Talon einigen nicht gefallen wird

Die Rede von Patrice Talon findet vor dem Hintergrund statt, dass die antifranzösische Stimmung in Afrika zunimmt, insbesondere im westlichen Teil, wo Frankreich dabei ist, die Oberhand zu verlieren. Sie richtet sich klar gegen die Meinung, die Frankreich als alleinigen Schuldigen für alle Übel Afrikas ansieht.

Mit dieser Äußerung könnte Patrice Talon als Verteidiger Frankreichs abgestempelt werden. (Quelle: afriquesur7)