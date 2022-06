Lesetipp/Stuttg.Zeitung: Aussagen zu Pipeline in Afrika – Luisa Neubauer provoziert – und das ist gut so

In einem Video spricht die Klimaaktivistin Luisa Neubauer davon, die EACOP-Pipeline in die Luft jagen zu wollen. Die Empörung im Netz ist groß. Doch die Aussagen sind kein Grund zur Aufregung, meint unsere Autorin.

Die Aufregung war groß an diesem Dienstagmorgen, „Pipeline in die Luft“ trendete sogar bei Twitter, „Terror-Ansage von Klimaaktivistin Luisa Neubauer“ schrieb die Bild. Wer sowieso was gegen die Klimabewegung hat, sah sich natürlich bestätigt: Fridays for Future, die Ökoterroristen. Dabei war die Bemerkung der Klimaaktivistin, man plane, wie man die EACOP-Pipeline in Afrika in die Luft jagen könne, natürlich nicht ernst gemeint. Schließlich soll es die Pipeline, die Neubauer in einem Videoclip auf ihrem Instagram-Kanal ansprach, erst ab 2025 geben.

