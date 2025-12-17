Lesetipp/tagesschau.de: Auslagerung von Verfahren – EU-Parlament stimmt für Verschärfung des Asylrechts

Das Europaparlament hat für eine Verschärfung des Asylrechts gestimmt – mit gemeinsamen Stimmen von Union und AfD. Unter anderem soll künftig die Einrichtung von Asylzentren in Drittstaaten möglich werden.
Das Europaparlament hat mit einer rechten Mehrheit dafür gestimmt, die Verantwortung für Asylbewerber einfacher an Nicht-EU-Staaten abgeben zu können. Deutschland und andere EU-Länder sollen Migranten demnach auch in Länder abschieben dürfen, zu denen sie keine Verbindung haben – in denen sie also nie gelebt oder Verwandte haben. Die Asylbewerber sollen dann dort Schutz beantragen, und nicht in Europa.
