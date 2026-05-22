WELT-SICHTEN: Buchrezension Nincemon Fallé (Côte d’Ivoire): Diese glühenden Sonnen

Erwartungen und verkorkste Beziehungen: Der junge Autor Nincemon Fallé aus Côte d‘Ivoire widmet sein lesenswertes Erstlingswerk „Diese glühenden Sonnen“ Studierenden beim alltäglichen Überlebenskampf in der ivorischen Metropole Abidjan.
Afrikas Jugend ist im Aufbruch; die Generation Z protestiert gegen Korruption und Patronage, gegen alte Cliquen und noch ältere Präsidenten, die an der Macht kleben. Über diese Strukturprobleme sind in den letzten Jahren viele Studien erschienen, teils von afrikanischen Experten. Umso interessanter ist es nun, dazu einen inhaltlich und sprachlich pulsierenden Coming- of-Age-Roman mit autobiografischen Zügen zu lesen. Denn Nincemon Fallé hat selbst in Abidjan Literaturwissenschaft und visuelle Kommunikation studiert und nebenher gejobbt, um das zu finanzieren – er kennt die Sorgen seiner Altersgenossen.
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