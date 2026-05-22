Mutmaßlicher Verantwortlicher des Völkermords in Ruanda stirbt, ohne sich der Justiz gestellt zu haben – Verfahren eingestellt, nachdem Félicien Kabuga als verhandlungsunfähig eingestuft wurde

Der Tod des wegen Beteiligung am Völkermord in Ruanda angeklagten Finanziers Félicien Kabuga beendet ein wichtiges Kapitel des Genozids von 1994. Leider nimmt er den Überlebenden zugleich die Möglichkeit auf Gerechtigkeit, auf die viele jahrzehntelang gewartet hatten.

Kabuga, dem seit Langem vorgeworfen wurde, die extremistische Miliz finanziert zu haben, die den Völkermord ausführte, sowie über den Radiosender Radio Télévision Libre des Mille Collines zur Verbreitung völkermörderischer Propaganda beigetragen zu haben, starb am 16. Mai im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Den Haag. Zum Zeitpunkt seines Todes befand er sich in Gewahrsam des Internationalen Residualmechanismus der Vereinten Nationen für die internationalen Strafgerichtshöfe. Bereits 2023 war er aufgrund von Demenz und seines sich verschlechternden Gesundheitszustands für verhandlungsunfähig erklärt worden.

Über Jahre hinweg symbolisierte Kabuga sowohl die Beharrlichkeit internationaler Bemühungen um Gerechtigkeit als auch die langjährige Straflosigkeit für die während des Genozids begangenen Verbrechen. Seine Anklage erfolgte bereits in den 1990er-Jahren. Seine Festnahme 2020 in Frankreich – nach mehr als zwei Jahrzehnten auf der Flucht – galt als bedeutender Durchbruch für Opfer und Überlebende des Genozids.

Als der Prozess 2022 in Den Haag eröffnet wurde, also 28 Jahre nach dem Völkermord, bot sich eine wichtige Gelegenheit, die Rolle Kabugas öffentlich umfassend aufzuarbeiten.

Alison Des Forges, die fast zwei Jahrzehnte lang leitende Beraterin der Afrika-Abteilung von Human Rights Watch war, schrieb in ihrem maßgeblichen Werk „Leave None to Tell the Story“, dass „Radio RTLM, das bereits vor dem 6. April zum Völkermord aufgerufen hatte, nach diesem Datum die Anweisungen zur Durchführung der Tötungen übermittelte. Der Sender forderte die Menschen auf, Straßensperren zu errichten und Kontrollen durchzuführen; er nannte Personen, die gezielt angegriffen werden sollten, und bezeichnete Gebiete, die attackiert werden sollten…. Dieses Kommunikationsmittel war so wichtig, dass die Behörden die Bürger aufforderten, weiterhin Radio zu hören, um Anweisungen der Übergangsregierung zu erhalten.“

Des Forges dokumentierte außerdem, dass Kabuga in die Bestellung tausender Macheten verwickelt gewesen sein soll, die 1993 und Anfang 1994 nach Ruanda importiert wurden. Ebenso habe er die militärische Ausbildung der Jugendmiliz Interahamwe unterstützt, deren Mitglieder während des Genozids Tutsi-Zivilisten verfolgten und ermordeten.

Kabuga starb, ohne dass seine Schuld oder Unschuld jemals gerichtlich festgestellt wurde. Für die Opfer eines der schwersten Verbrechen des 20. Jahrhunderts bedeutet dies einen schmerzhaften Mangel an Abschluss und Gerechtigkeit.

Für die schwersten Verbrechen gibt es keine Verjährung, und mutmaßliche Täter des Völkermords in Ruanda werden weiterhin in verschiedenen Ländern festgenommen. Die Justizbehörden sollten sicherstellen, dass Überlebende und Opfer nicht noch länger auf Gerechtigkeit warten müssen. (Human Rights Watch – HRW)