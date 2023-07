Lesetipp/tagesschau: Russland-Afrika-Forum – Afrikanischer Friedensappell an Putin verhallt

Afrikanische Staaten haben Russland erneut zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine aufgefordert. Sie appellierten an Präsident Putin auf dem Russland-Afrika-Forum in St. Petersburg. Doch der sieht die Verantwortung in Kiew.

Afrikanische Staaten haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut aufgefordert, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden und das Getreide-Exportabkommen wieder in Kraft zu setzen. Auf dem Russland-Afrika-Forum in St. Petersburg sagte der Präsident der Republik Kongo, Sassou Nguesso, der von afrikanischen Staats- und Regierungschefs vorgelegte Friedensplan verdiene Aufmerksamkeit. „Wir rufen noch einmal dringend zur Wiederherstellung des Friedens in Europa auf“.

