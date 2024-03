Lesetipp/taz: Niger beendet Zusammenarbeit mit USA – Militärjunta wirft Militär raus

Nigers Präsident Abdourahamane-Tiani

Nigers Putschistenregime kündigt die militärische Zusammenarbeit mit den USA auf. Das betrifft in erster Linie die große US-Drohnenbasis bei Agadez.

Die USA müssen ihre wichtigste Militärbasis in Afrika aufgeben. Nigers Militärregierung hat „mit sofortiger Wirkung“ das Abkommen mit den USA zur militärischen Zusammenarbeit aus dem Jahr 2012 aufgekündigt. Die US-Militärpräsenz sei „illegal“ und verletze „alle verfassungsmäßigen und demokratischen Regeln“, erklärte am Samstagabend im Staatsfernsehen ein Sprecher der nigrischen Militärregierung, die selbst im vergangenen Jahr durch einen verfassungswidrigen Militärputsch an die Macht kam.

So müssen die USA voraussichtlich ihre Drohnenbasis in Agadez in der nigrischen Saharawüste aufgeben, wichtigster Standort der militärischen Überwachung des afrikanischen Kontinents durch die USA.

