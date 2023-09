Lesetipp/taz: Pétanque-WM im afrikanischen Benin – Königin der Kugeln

Benin richtet die Weltmeisterschaft im Pétanque aus. Der Gastgeber hält sehr gut mit, während die deutsche Mannschaft mit den Umständen kämpft.

Marius Dossa nickt anerkennend. „Gut gespielt“, ruft der Präsident des Royal Pétanque Club (RPC) seinem Teamkollegen zu. Die beiden spielen gerade ein Freundschaftsspiel in der Disziplin Doublette gegen zwei andere Pétanque-Spieler. Es ist Sonntagmorgen in der Stadt Parakou in Benin. Der Himmel ist wolkenverhangen, aber immerhin regnet es nicht. Für die Pétanque-Spieler, die aus dem ganzen Norden angereist sind, sind das optimale Voraussetzungen. Bevor die Auslosung des Regionalturniers beginnt, spielen sie sich ein. Das Interesse ist groß. Frauen sind nicht unter den Teilnehmenden.

Nabil Gambari, Ehrenpräsident der Liga Borgou Alibori, schaut den Spielern zu. „Pétanque wird bei uns zunehmend populär. Die Sportart hat kein Alter, jeder kann sie spielen.“ Ein Vorteil gegenüber anderen Sportarten sei, dass überall gespielt werden kann, egal ob auf extra abgesteckten Feldern oder auf sandigen Straßen. Auch ist die Ausstattung erschwinglich. Einen Satz Metallkugeln, die viele Jahre halten, gibt es umgerechnet ab 15 Euro. Spezielle Schuhe oder Kleidung sind nicht notwendig. So hat sich Pétanque in Benin zur „Sportart für alle“ entwickelt, die Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen bringt. Es gibt Hobbyspieler:innen, aber auch immer mehr Clubs und Regionalligen.

Gleichzeitig ist es derzeit der einzige Sport, in dem das 13 Millionen Ein­woh­ne­r:in­nen große Land immer dichter an die Weltspitze rückt. 2016 wurde es im Triplette Vizeweltmeister. Weitere Medaillen folgten nun bei der ersten Heim-WM, die am Wochenende in der Wirtschaftsmetropole Cotonou eröffnet worden ist. Mehr als 30 Nationen nehmen teil. Frankreich, das einst den Boule-Sport in seine Kolonien brachte, hat seine Favoritenrolle bestätigt. Die Franzosen gewannen mit dem Männerduo Gold, aber auch Benin konnte feiern: Silber im Doublette der Männer und Gold im Mixed. Auch Thailand und Kambodscha überzeugten. Die beste Platzierung der Deutschen bis dato: Platz drei im Männerdoppel.

Lesen Sie HIER weiter in der taz.